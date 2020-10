Les Français réclament des voitures E85

Même si les prix à la pompe ont bien baissé cette année, un plein reste une grosse dépense. Mais il existe des carburants alternatifs bien moins onéreux, comme l'E85, qui contient entre 65 et 85 % d'éthanol. S'il entraîne une hausse des consommations, l'E85 coûte en moyenne 65 centimes d'euro le litre !

L'E85 est plébiscité par les Français. La preuve : les ventes ont explosé, avec près de 340 millions de litres écoulés en 2019, soit + 85 % de croissance sur l’année 2019 ! Et le réseau de distribution se développe. On vient de franchir la barre des 2 000 stations qui proposent de l'E85, soit près d'une sur cinq dans l'Hexagone.

L'envolée des ventes d'E85 fait suite à l'autorisation d'installer des kits de conversion sur les véhicules essence. De plus en plus de modèles sont compatibles. En revanche, l'offre de véhicules directement compatibles E85 ne s'améliore pas. C'est simple, il faut à ce jour se contenter des Land Rover Discovery Sport et Evoque, Ford ayant arrêté son Kuga Flexfuel.

Voilà qui semble curieux, d'autant que les Français réclament ce type de véhicules. C'est ce qui ressort d'un sondage OpinionWay réalisé justement pour Land Rover. 81 % des sondés jugent intéressant que les constructeurs développent leur offre de véhicules compatibles avec l'E85. Une part qui monte même à 87 % parmi ceux qui envisagent de changer de voiture prochainement.

Lorsqu'il est question de choisir une motorisation plus écologique, l'E85 étant un carburant qui entraîne une baisse de 50 % du CO2, 64 % de ceux qui envisagent l'achat d'un nouveau modèle dans les douze prochains mois annoncent qu'ils peuvent se laisser tenter par un véhicule Flexfuel.