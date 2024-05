Les grosses remises du mois : -21,5% sur la Renault Twingo

Chaque mois, notre guide des promotions permet de trouver quelques remises intéressantes dans le marché automobile neuf actuel où les prix deviennent hélas de plus en plus élevés. Focalisons-nous sur les remises les plus généreuses.

La Renault Twingo thermique n’en a plus pour très longtemps. Dans sa troisième mouture arrivée sur le marché en 2014, la micro-citadine française restera au catalogue encore une grosse année au maximum. Elle passera ensuite à une toute nouvelle génération qui sera 100% électrique et arrivera sur le marché en 2026. Il ne sera ensuite plus possible d’opter pour un moteur à énergie fossile sur la micro-citadine française, qui coûtera environ 20 000€ avant bonus dans sa variante électrique.

En attendant, il reste possible de faire de bonnes affaires avec la Twingo actuelle. Certes, son prix de base n’a plus rien avoir avec celui de ses débuts car elle s’affiche désormais à partir de 17 000€. Mais la voiture possède à ce prix un bon niveau d’équipement et surtout, elle propose de belles remises sur les exemplaires disponibles en stock. Ce mois-ci par exemple, on trouve une Twingo en finition Equilibre avec le moteur essence de 65 chevaux et le blanc Glacier optionnel (600€), normalement affiché à 17 600€, au prix de 13 816€. Soit -21,5% de remise et un prix à peine au-dessus de celui d’une Dacia Sandero équipée du même moteur avec un niveau d’équipement similaire.

Une présentation quand même sympa

Battue largement au registre de l’habitabilité intérieure et du coffre par la citadine low-cost, la Twingo redevient quand même intéressante à ce prix grâce à sa bouille sympathique et son bon niveau d’équipement. Elle deviendra beaucoup plus chère dans sa future génération électrique (la version actuelle à zéro émission démarre pour rappel à 25 500€).