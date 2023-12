Les grosses remises du mois : Ford Fiesta ST, -10% pour le plaisir

Chaque mois, notre guide des promotions permet de trouver quelques remises intéressantes dans le marché automobile neuf actuel où les prix deviennent hélas de plus en plus élevés. Focalisons-nous sur les remises les plus généreuses.

Ford possède incontestablement une expertise remarquable dans la mise au point de sportives abordables et savoureuses à piloter. Que ce soit sur sa précédente génération (possédée par l’un des membres de la rédaction de Caradisiac) ou la mouture actuelle, la Fiesta ST fait partie de ces excellentes sportives à la tarification raisonnable procurant du vrai plaisir de pilotage. Hélas, la Fiesta n’est désormais plus produite et Ford abandonne le segment des citadines (ainsi que celui des GTI).

Il reste cependant quelques exemplaires de cette Fiesta ST disponibles immédiatement en stock en France, avec en plus une petite remise dessus. Le prix pour cette auto équipée d’un savoureux trois cylindres turbo de 200 chevaux, d’un différentiel mécanique costaud et d’un train arrière joliment mobile ? 28 315€ au lieu de 31 315€ avec un peu d’équipement optionnel (peinture métallisée, pack Performance et 1 575€ d’options supplémentaires). Soit une réduction de 9,6%.

Le dernier moment pour en profiter

Certes, il faut se rappeler qu’au lancement en 2018, la Fiesta ST ne coûtait que 23 200€ en version trois portes avec le Pack Performance de série. Et avec ses 153 g/km, la Fiesta ST souffre d’un malus écologique 2023 de 1 901€ (2 756€ en 2024). Mais ces autos en stock bénéficient d’un gros niveau d’équipement optionnel et il s’agit de votre toute dernière chance d’acheter l’une des meilleures GTI du marché. Les autres bonnes citadines sportives ont d’ailleurs toutes déjà quitté le catalogue…