Les haricots spéciaux de la BMW i7 à conduite autonome de niveau 3

L’histoire retiendra Mercedes-Benz comme la première marque automobile à avoir réussi à faire homologuer un dispositif de conduite entièrement autonome sur l’autoroute allemande. Les Classe S et EQS actuelles vendues de l’autre côté du Rhin peuvent en effet s’équiper en option du Drive Pilot, un dispositif permettant à la voiture de se conduire de manière entièrement autonome sur les voies rapides dotées d’un terre-plein central jusqu’à 60 km/h. Il fonctionne uniquement en situation de bouchon mais contrairement à d’autres systèmes de niveau 2 activables à plus haute vitesse, n’oblige plus le conducteur à rester attentif et tenir le volant. La responsabilité en cas d’accident est transmise au constructeur de la voiture.

BMW vient également de faire homologuer son système de conduite autonome de niveau 3, baptisé Personnal Pilot L3. Fonctionnant comme celui de Mercedes jusqu’à 60 km/h et sur des autoroutes à terre-plein central (comme la loi l’oblige), il autorisera les conducteurs des Série 7 et i7 équipées de ce système à ne plus regarder la route ni tenir le volant dans les bouchons sur ces axes rapides. Notez que pour cela, les énormes haricots de la limousine de la marque à l’hélice ont dû être adaptés avec l’intégration de capteurs spécifiques au-dessus de la partie ouverte. De quoi renforcer l’allure monstrueuse de cette calandre !

Bientôt en France

Depuis l’été 2022, la conduite autonome de niveau 3 est homologuée en France (dans les mêmes conditions qu’en Allemagne, avec une vitesse maximale de 60 km/h et des voies à terre-plein central). Les BMW i7/Série 7 et Mercedes Classe S/EQS dotées des Personnal Pilot L3 et Drive Pilot vont donc pouvoir rejoindre notre marché aussi. Chez BMW, le prix du système se situera aux alentours des 6 000€ et chez Mercedes, on nous a dit que l’option deviendrait disponible à la fin de l’année 2024.