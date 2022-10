La mobilité longue distance est un élément fondamental dans le cadre de l’électrification du parc automobile, et la bonne nouvelle est qu’un nombre croissant d’aires d’autoroutes se dotent de bornes de recharge à haute puissance.

Selon le dernier pointage officiel publié en juin 2022 par l’Association Française des sociétés d’autoroutes (ASFA), 219 aires de l’Hexagone, représentant près de 800 points de charge, sont aujourd’hui équipées en bornes délivrant une puissance supérieure à 150 kW. Cela représente 60% du total des aires, ou 1 station tous les 80 km en moyenne.

dailymotion Les interviews du Mondial 2022; Louis Du Pasquier (Vinci Autoroutes): "l'été 2023 va bien se passer pour les voyages en électrique"

Les choses avancent, donc, mais du chemin reste à parcourir pour aboutir à l’objectif fixé par les pouvoirs publics, qui est d’avoir d'ici la mi-2023 la totalité des stations-services équipées en chargeurs permettant de faire le plein d’électrons en quelques minutes avant de poursuivre son voyage.

Le déploiement d’une infrastructure performante constitue un énorme défi pour les sociétés concessionnaires d’autoroutes et pour leurs opérateurs.

Il s’agit en effet d’amener l’électricité jusqu’aux aires, mais aussi d’aménager celles-ci de façon à pouvoir recevoir un flux croissant de modèles « zéro émission », notamment lors des grands chassés-croisés des vacances.

La station-service de demain s’apparentera ainsi à un grand parking sur lequel la majorité des places seront équipées d’une borne. Le fait que les automobilistes soient amenés à s’arrêter un peu plus longtemps - une demi-heure environ, soit une petite dizaine de minutes de plus en moyenne qu’un automobiliste « thermique », selon les études de Vinci Autoroutes – invite aussi à repenser le concept de l’aire.

A l’occasion des « interviews du Mondial » menées sur le stand Caradisiac, nous avons invité Louis Du Pasquier, qui parmi les directeurs de Vinci Autoroutes est plus particulièrement celui en charge du déploiement des bornes.

Nous avons évoqué ensemble les exigences que représente l’électrification pour l’opérateur du premier réseau autoroutier français (4 443 km d'autoroutes, 187 aires de services et 266 aires de repos). Et si le défi est d’importance, tant d’un point de vue technique que financier, Louis du Pasquier l’assure : on pourra partir sereinement en vacances en voiture électrique l’été prochain...et les suivants bien sûr ! Et maintenant, découvez comment en écoutant notre interview.