Parmi les invitations que nous avions lancées à l'occasion du Mondial de l'automobile, celle adressée à Marc Hedrich, patron de Kia France, était très importante à nos yeux.

Kia est en effet un constructeur qui a longtemps joué en deuxième division, avec des produits certes honorables mais en-deçà de ce que proposent les constructeurs européens.

Mais à la différence de la plupart de ces derniers, le sud-coréen a su prendre habilement le virage de l'électrification pour devenir l'un des épouvantails du marché (au même titre que Hyundai, d'ailleurs). De fait, Hyundai-Kia est actuellement le troisième groupe mondial en termes de volume.

dailymotion Les interviews du Mondial 2022 - Marc Hedrich (Kia): "l'électrification rebat les cartes du marché automobile"

C'est ainsi que sur les huit premiers mois de l'année, les ventes Kia en Europe ont progressé de 12,4% quand le marché baissait de 11,9%, tandis que sa part de marché s'y établissait à 5,2%. "C'est mieux que Renault ou Citroën", glisse au passage Marc Hedrich.

Dans ces conditions, on comprend assez mal pourquoi Kia a boudé le Mondial de l'auto, laissant la place libre aux constructeurs chinois et vietnamiens qui n'en demandaient peut-être pas tant.

Marc Hedrich s'en explique durant l'interview, tout en précisant la considération qu'il accorde à cette concurrence nouvelle: "nous pratiquons un métier où il ne faut pas être arrogant", commente-t-il sobrement.

Et le même de se féliciter d'une part que 90% de la clientèle qui passe au "zéro émission" ne revienne pas au thermique, et d'autre part que l'EV6, nouveau fer de lance de la marque, réalise une percée spectaculaire: "20% des véhicules que nous reprenons en occasion viennent des premiums allemands", se réjouit-il au passage: "l'électrification rebat les cartes du marché." Et Kia en profite bien, manifestement.