Si la mobilité électrifiée tient la vedette au Mondial de l’automobile 2022, elle ne concerne pas uniquement les modèles dotés d’une batterie rechargeable sur secteur. L’hydrogène constitue en effet une alternative intéressante…mais hélas très mal connue des Français.

dailymotion Les interviews du Mondial 2022 - Philippe Rosier (Symbio): "pour le grand public, l'hydrogène devrait décoller vers 2027"

Selon une étude Harris Interactive publiée en 2021, « l’hydrogène en tant qu’énergie apparaît encore peu connu des Français : 31% seulement déclarent voir très bien ce dont il s’agit. Un déficit de notoriété qui ne lui ôte pas une grande bienveillance de la part des Français : 53% indiquent en avoir plutôt une bonne image (pour 8% de mauvaise image et 39% indiquant ne pas être assez renseignés pour indiquer une opinion). »

Pour autant, les auteurs de l’étude précisent que « 86% de ceux qui émettent un avis sur l’hydrogène projettent sur lui un regard positif, notamment, car qualitativement, il est associé aux énergies d’avenir. »

Plus on connaît l’hydrogène et plus on l’aime, semble-t-il. C’est pourquoi Caradisiac a souhaité interviewer Philippe Rosier, patron de Symbio, coentreprise associant Faurecia et Michelin, qui emploie quelques 600 personnes et a récemment annoncé son intention d’investir 1 milliard d’euros en France dans les 7 ans à venir.

Objectif : produire 200 000 stackpacks (systèmes de piles à combustible) par an à l’horizon 2030, pour devenir un acteur mondial de premier rang.

Pour autant, de nombreuses questions se posent encore concernant le développement de cette technologie, et notamment ses applications concrètes pour l’automobile grand public, qui ne pourra se faire que si un vaste réseau de distribution se met en place. Cela pourrait se faire dès 2027-2028, à en croire Philippe Rosier.

Et pour tout savoir ou presque sur la pile à combustible et ses enjeux, nous vous invitons maintenant à écouter les éclairantes explications qu'il nous a accordées à l'occasion de sa visite sur le stand Caradisiac au Mondial de l'automobile.