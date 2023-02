Les logos bientôt illuminés !

Les designers peuvent avoir le sourire, depuis le 1er janvier 2023, les constructeurs ont la possibilité d’illuminer un logo central, deux logos latéraux ou encore un logo disposé à l’arrière du véhicule.

Si cela était possible sur les modèles vendus en Chine ou en Amérique du Nord, le dispositif lumineux était jusqu’ici interdit en Europe. Or, sur proposition de la France et de l'Allemagne, cette évolution a été adoptée en 2022 par le Forum de l'harmonisation des règlements concernant les véhicules, qui dépend de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (UNECE).

Seul le logo de la marque peut en revanche être illuminé afin de ne pas transformer les véhicules en support publicitaires ambulants. La taille du logo est également limitée à 100 cm2.

Si les calandres rétroéclairées étaient déjà autorisées, il est donc désormais possible d’y ajouter un logo lumineux, à l’image de ce que Volkswagen proposait pour certains de ses nouveaux modèles comme sa gamme électrique ID. Une signature lumineuse que l’on retrouvait également sur certains concept cars dévoilés lors du dernier salon de l’automobile de Paris ou du CES de Las Vegas en janvier dernier.

À ce jour, la marque Volkswagen pourrait d’ailleurs être la première à franchir le pas en Europe avec un logo lumineux apposé sur ses véhicules dès cette année.