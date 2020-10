L'emblème illuminé de Rolls-Royce est illégal selon l'Europe

On éteint tout ! L'Europe a parfois de drôles de champs d'action dans l'automobile : le fameux emblème rétroéclairé de Rolls-Royce, qui orne le bout de l'immense capot des autos de la marque, a été banni par Bruxelles qui estime qu'il s'agit d'un élément qui favorise la "pollution lumineuse". Depuis 2019, Rolls-Royce a donc retiré cette option (à 4000 €) du catalogue, mais il reste un problème : les clients déjà livrés. Cet emblème était proposé sur la plupart des modèles (Cullinan, Dawn, Wraith, Ghost et Phantom), et les propriétaires qui sont en possession de cet emblème doivent tout simplement le désactiver.

Les clients reçoivent en effet un courrier leur demandant de passer en concession, et en compensation, ils auront droit à un remboursement de l'option, à un remplacement de l'emblème par une version en argent plaqué ou encore à un choix d'une option supplémentaire pour leur auto dans une valeur proche de celle du Spirit of Ecstasy lumineux.

Il faudra toutefois voir si l'Europe se penche sur d'autres cas similaires : les constructeurs allemands ont en effet travaillé ces derniers mois sur des logos lumineux (Audi) ou carrément des calandres (BMW).