Les négociations pour des moteurs communs Volvo/Mercedes sont ouvertes

Ce qui n'était qu'une rumeur d'une presse spécialisée allemande deviendrait finalement une information de taille. Un des dirigeants de Volvo, qui fait partie de la "galaxie" Geely, le chinois propriétaire également de Lotus, Proton et Lynk & Co, a confirmé à nos confrères d'Automobilwoch que le Chinois avait entamé des discussions avec Mercedes pour le "développement de moteurs".

Les négociations n'en sont qu'à leurs prémices, et aucune décision n'aurait été prise à l'heure actuelle, mais on peut légitimement imaginer qu'une issue constructive est possible, puisqu'il faut rappeler que les liens entre la Chine et Mercedes sont déjà importants : Geely est monté au capital de Daimler à hauteur de 10 %, devenant, en 2018, l'actionnaire majoritaire. Rien que ça.

En octobre dernier, Volvo avait annoncé la création d'une nouvelle co-entreprise qui verrait la fusion des activités de développement moteur de Volvo et Geely en une seule unité, en Chine. Cela pour deux raisons : réduire les coûts (centralisation en Chine) et surtout laisser Volvo s'occuper uniquement des motorisations électriques, qui représenteront 50 % des ventes de la marque en 2025, selon ses objectifs.

S'il y a partenariat entre Mercedes et Geely sur les moteurs thermiques, ce sera sans aucun doute pour des blocs de petite cylindrée, destinés aux modèles compacts. A l'heure actuelle, Mercedes profite de son engagement avec Renault, notamment pour les quatre cylindres essence et diesel de moins de 2.0 litres.