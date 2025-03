IONITY vient de lancer son offre destinée aux entreprises : IONITY Fleet. Une prestation accessible sur devis accessible aux entreprises le site de l'opérateur.

Pour l’entreprise c’est l’assurance de bénéficier de « tarifs compétitifs », d’une gestion et d’une facturation centralisée, avec des modalités de facturations « flexibles » entièrement pilotées par l'opérateur de recharge.

Une demande croissante

Le conducteur quant à lui, détenteur de la carte RFID dédiée aux entreprises, dispose d'un accès instantané et sans contrainte aux 4 800 points de charge ultrarapide en Europe, dont un millier en France selon l’opérateur.

Plus besoin d’identification ni de connexion : il suffit de brancher le véhicule et de passer la carte devant le lecteur pour lancer la recharge

Les flottes d’entreprise représentent plus de la moitié des nouvelles voitures vendues chaque année en Europe. « Nous constatons une forte augmentation de la demande pour des solutions de flottes électriques, à mesure que de plus en plus d’entreprises s’engagent dans une mobilité durable », déclare Simon Oetter, directeur produit B2B chez IONITY. L’opérateur allemand n’est pas le seul à draguer les flottes et à vouloir attirer une clientèle professionnelle.

Une concurrence accrue

Fort de son expérience dans le domaine des carburants, TotalEnergies propose depuis 2022 une carte Fleet mult-énergies, multi-services. Elle donne accès à 3 500 stations-service en France, 1 500 parkings et plus de 1 500 centres de lavage pour une offre complète de mobilité. Pour 3,50 €HT par mois cette carte permet une réduction de 15 % de remise sur le prix des recharges.

Parmi les principaux opérateurs de recharge électrique, Fastned ne dispose actuellement d’aucunes « offres spécifiques aux flottes automobiles. » Mais la société néerlandaise assure qu’une telle mesure se trouve sur « son radar. » Et d’encourager « les entreprises intéressées pour contractualiser » à les « contacter pour discuter de leurs besoins. » Une façon habile de dire que la société est d’ores et déjà prête à miser sur le marché des flottes et d’étoffer l’offre client spécifique aux entreprises. L’actuel abonnement "Gold" (11,99 €/mois) permet d'obtenir 25 % de réduction sur le tarif standard. Reste à offrir tout le panel de services annexes dont ont besoin les entreprises.

En prenant directement en charge la clientèle professionnelle, les opérateurs ont tout loisir de négocier en direct, d’affiner leurs offres et de capter une clientèle dont le kilométrage annuel moyen est deux fois supérieur à celui d’un particulier. Une façon également d’optimiser l’utilisation des infrastructures. Et surtout pas besoin de passer par des outils tiers multiopérateurs comme Chargemap Business qui offrent une foultitude de services aux entreprises, mais ne permet pas d'avoir une clientèle pro captive dans un unique réseau.