Les pays européens les plus intéressés par la voiture électrique

Si vous prenez les volumes de ventes de voitures électriques, la France, l'Allemagne et la Norvège font partie des plus gros marchés européens. Mais rapportez les données brutes à la population du pays, et vous aurez une meilleure idée du degré d'intérêt réel des Français, Allemands et Norvégiens pour la voiture électrique. Ou, en tout cas, plus précise. C'est ainsi que la voiture électrique a dépassé pour la première fois, récemment, les 50 % de parts de marché en Norvège alors qu'elle reste nettement sous les 10 % en France.

Une étude britannique d'un spécialiste de la plaque d'immatriculation montre le taux de recherche des populations sur Internet pour la voiture électrique, pour 1000 habitants. Sans surprise, la Norvège arrive en tête, suivie de Malte et de l'Islande.

Et la France ? 16e, avec 11 recherches associées à la voiture électrique pour 1000 personnes en 2020. Trois fois moins qu'en Norvège. Globalement, nous pouvons lier le niveau de vie des habitants d'un pays au taux de recherche, et c'est d'ailleurs pour cela que l'on trouve dans les dernières positions des pays plus pauvres.

Il y a toutefois des exceptions : les Tchèques semblent bien peu intéressés par la voiture électrique, avec, pourtant, un constructeur national - Skoda - qui commence à miser gros dessus. Mais il faut aussi rappeler que les recherches de véhicule électrique sont aussi liées aux politiques gouvernementales : là où elles sont le plus incitatives (et restrictives pour les moteurs à combustion), il est logique de voir un taux plus élevé.