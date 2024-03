Les petites stations-service résistent de plus en plus mal

Le phénomène n’est pas nouveau, depuis ces quarante dernières années, le nombre de petites stations traditionnelles a été divisé par sept. Seulement, il s’est intensifié en 2023 puisque 122 établissements ont définitivement baissé le rideau. Entre 2021 et 2022, ils n’étaient « que » 49 à avoir fermé. En l’espace de quatre ans, 234 distributeurs ont disparu, portant le nombre de stations en France sous la barre des 11 000 (10 920 exactement).

Les grands gagnants sont encore les GMS (grandes et moyennes surfaces) qui ont ouvert des pompes à essence l’an dernier. Elles ne sont que trois, mais cette tendance à la (très légère) hausse montrent encore une fois leur pouvoir face aux petits distributeurs.

Si les petites stations restent plus nombreuses (5 673 contre 5 247 GMS), leur part de marché s’inverse. Elles obtiennent une part de 37,9 % contre 62,1 % pour les grands distributeurs, et cet écart s’est creusé l’année dernière.

Les grandes surfaces ont toujours mis à mal les stations traditionnelles en pratiquant des prix plus bas. Seulement, l’inflation et la forte hausse des prix des carburants ont poussé plus de patrons à raccrocher le pistolet. Pour les enseignes, le carburant est un simple produit d’appel avec des marges minimales. Le « pompiste du coin » ne peut en faire autant.

Une tendance qui n’est pas près de s’inverser

Dans les années 80, avant le fort développement des grandes surfaces, on dénombrait environ 40 000 stations sur le territoire. On est aujourd’hui loin du compte et l’avenir ne semble pas radieux pour les petites structures, surtout dans les territoires ruraux.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

D’après l’UFIP (Union Française des Industries Pétrolières), 27 % des stations-service pourraient avoir disparu en 2030 et un tiers d’ici 2035. Une date qui correspond à l’interdiction de la vente de voitures neuves à moteur thermique…