La station-service indépendante : une espèce en voie d’extinction ?

Faire le plein de sa voiture n’est pas un problème : la France regorge, jusque dans ses territoires les plus reculés, de stations-service. Sauf que ce maillage plutôt serré pourrait bien diminuer au cours des prochaines années puisque, selon le syndicat Mobilians, qui regroupe les entreprises de réparation, de vente et de services liés à l'automobile, 27 % des quelque 4 150 stations-service indépendantes pourraient mettre la clé sous la porte d'ici 13 ans.

La hausse des prix du carburant et l'électrification en cause

La faute à plusieurs facteurs. La grande distribution, toujours et encore, puisque 63 % des pompes sont accolées à des hypermarchés. Les tenanciers des stations à l’entrée des villages, que l’on connaît de père en fils et qui n’hésitent pas « à refaire les niveaux », ont quant à eux, tendance à se faire rare. Chaque année, une cinquantaine d’entre eux met la clé sous la porte et le mouvement pourrait s’accélérer dans les prochaines années, et pas seulement sous l'effet des supermarchés. La hausse des prix des carburants, correspondant à une baisse des déplacements non essentiels, à laquelle s'ajoute l'électrification en marche explique elle aussi les soucis financiers des petites pompes. Le Covid avait déjà freiné la consommation de 16 % en 2020 et elle n'a pas, depuis, retrouvé le beau fixe.

Et pourtant, ces pompistes indépendants ne ménagent pas leurs efforts pour se diversifier. Toujours selon Mobilians, toutes vendent autre chose que de l'essence, ou proposent des services annexes. Ils réparent les autos de leurs clients, pour 67 % d'entre eux, et près de la moitié dispose d'une petite épicerie. Quant aux prestations qu'offrent ces lieux de bords de route généralement très bien placés, c'est un véritable inventaire à la Prévert puisqu'on y trouve des boulangeries, de la location de voitures, des points relais colis, des taxis, des ambulances ou des produits du terroir.

Malgré tous ces efforts, ça ne va pas fort. Pourtant, les dirigeants de ces toutes petites entreprises entendent bien redoubler d’efforts. Toujours selon Mobilians, 7 stations sur 10 ont confiance en l'avenir et 67 % d'entre elles entendent bien investir. Mais elles lancent un appel à l'aide aux pouvoirs publics pour prendre leur place dans la transformation en cours. L'hydrogène, les bornes de recharges rapides ou ultrarapides ? Les stations-service sont majoritairement partantes et se voient même comme un relais stratégique à la transition énergique de par leur implantation ultra-locale. Il ne leur reste plus qu'à s'en ouvrir aux trois nouveaux ministères chargés du dossier.