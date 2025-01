Les Peugeot E-3008 et autres lourds modèles électriques bientôt exclus du bonus écologique ?

Le bonus écologique français vient de se durcir un peu, se limitant désormais à 2 000€ pour les Français ne faisant pas partie des plus faibles revenus du pays (avec une limite à 4 000€ pour les plus pauvres). Pour l’instant, ce bonus écologique français s’applique toujours à tous les modèles électriques neufs combinant un habitacle à cinq places, une masse de moins de 2,4 tonnes et des critères de fabrication compatibles avec les exigences du barème (excluant les gros modèles construits trop loin d’Europe).

Mais la Cour des comptes préconise d’aller beaucoup plus loin que ça à l’avenir afin de limiter ce dispositif aux petits modèles et en exclure les gros SUV les plus lourds et dispendieux en ressources : « Une suppression du bonus sur les modèles de plus de 1 925 kg serait à la fois cohérente et efficiente. Les bonus versés en 2023 pour l’achat de voitures excédant ce poids ont mobilisé 281 M€, conduisant, sur l’ensemble des ventes et sur la base du barème 2024, à une fourchette d’économie comprise entre 149 M€ et 225 M€ », peut-on lire dans son récent rapport.

Seuls les modèles électriques familiaux les plus légers resteraient éligibles

Si l’administration française suivait ces recommandations de la Cour des comptes pour les règles de son futur barème, de nombreux véhicules familiaux électriques bénéficiant actuellement de la prime se retrouveraient exclus : tous les SUV électriques de la famille Volkswagen équipés des grosses batteries de 77 kWh par exemple (Volkswagen ID.4/ID.5, Skoda Enyaq…) mais aussi les cousins de Ford ou encore le Peugeot E-3008 quelle que soit la taille de batterie choisie et les variantes à grosses batteries du Tesla Model Y.

Les bons élèves en la matière comme le Renault Scénic E-Tech, qui arrivent juste au-dessous de cette limite même avec de très grosses batteries (87 kWh) parviendraient à conserver le bonus. Mais la coupe serait franche sur le marché actuel…