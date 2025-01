Peugeot revendique 100 000 commandes pour son E-3008 électrique

La version électrique du Peugeot 3008 de troisième génération est-elle un succès commercial ? Les communicants de la marque au lion sont en tout cas fiers d’annoncer que le E-3008 vient de dépasser les 100 000 commandes dans toute l’Europe.

Dans le détail, Peugeot annonce 35 000 commandes en France, 25 000 commandes au Royaume-Uni et 9 000 commandes en Allemagne qui semblent être les trois principaux marchés du SUV électrique. A noter que la finition haut de gamme GT représenterait 60% de ces commandes.

En France, il est derrière le Scénic

En 2024 en tout cas, ce Peugeot E-3008 a été battu par son rival le Renault Scénic E-Tech Electric en nombre d’immatriculations en France. On parle cependant bien des immatriculations dans ce cas et non pas des commandes, et l’année 2025 sera intéressante pour départager ces deux concurrents (en France et dans le reste de l’Europe). Sur le Vieux continent, d'ailleurs, les deux SUV français restent loin des meilleures ventes de voitures électriques pour l'instant.

Rappelons que le E-3008 existe pour l’instant dans deux versions : celle de 210 chevaux à batteries de 73 kWh proposée à partir de 44 990€ (ou 42 990€ actuellement via une remise) et la variante de 230 chevaux à batteries de 97 kWh à partir de 46 990€ (qui se targue d’offrir la meilleure autonomie maximale du segment à 701 km WLTP). En 2025, une version à transmission intégrale équipée de la grosse batterie rejoindra le catalogue.