L'annonce trompeuse de Peugeot sur les "100 000 commandes du E-3008 électrique"

« NOUVEAU PEUGEOT E-3008 : DEJA PLUS DE 100.000 COMMANDES – UN SUCCES COMMERCIAL », voilà le titre du communiqué officiel publié par Peugeot France le 16 janvier 2025. « Avec plus de 100 000 commandes depuis son lancement, le succès commercial du nouveau PEUGEOT E-3008 se confirme », était-il écrit dans le chapeau du même communiqué officiel, que nous avons repris dans notre article pour relayer ces chiffres.

Comme l’ont relevé Manuel Cailliot de Caradisiac, Raphaëlle Baut de Numerama, l’analyste Bertrand Moreau et plusieurs lecteurs de Caradisiac, ce chiffre paraissait tout de même étonnamment gros au regard des immatriculations enregistrées jusqu’à aujourd’hui : on attend toujours de connaître les données complètes du marché européen sur l’année 2024 mais en France, le E-3008 lancé l’année dernière est resté sous les 4000 exemplaires immatriculés. Même si on parle bien ici d’immatriculations et non de commandes (celles d’un seul marché qui plus est), l’écart paraissait étrangement important.

Le chiffre des 22% du total des commandes est bien vrai

Peugeot France nous a répondu sur le sujet et confirme que ces 100 000 commandent concernent en fait toutes les versions du Peugeot 3008 de troisième génération (dont l’électrique) et non pas uniquement celles du E-3008. « Le mix électrique représentant 22% des ventes du PEUGEOT 3008 » évoqué dans le même communiqué est bien vrai, ce qui indique tout de même 22 000 exemplaires de E-3008 électrique commandés depuis le début de sa commercialisation sur le marché européen. Un chiffre sans doute encourageant pour le démarrage commercial du modèle, même s’il faudra le comparer avec ceux du Renault Scénic E-Tech, du Volkswagen ID.4, du Skoda Enyaq et de ses autres concurrents principaux. Pour sûr, tous ces modèles devraient rester loin de l’indétrônable Tesla Model Y même si le Tchèque a réussi à lui passer devant sur le mois d’octobre 2024.