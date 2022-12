Les prévisions de circulation pour le week-end de la Saint Sylvestre

Comme tous les ans, le réveillon du jour de l’An est source de trafic sur les routes de France. Cette année, Bison futé voit vert dans le sens des départs et en partie orange dans le sens des retours. Aucune portion n’est de couleur rouge, ou pire, noire.

Concernant les départs, les prévisions sont simples puisque les vendredi 30, samedi 31, dimanche 1 et lundi 2 sont classés vert partout dans l’hexagone. C’est davantage pour rentrer chez soi que les difficultés pourraient apparaître. En effet, puisque les élèves feront leur rentrée le mardi, les deux jours précédents risquent de connaître des difficultés dans l’Est du pays et en Ile-de-France.

Dimanche 1er janvier, les retours des stations de sports d’hiver vers le reste du pays risquent d’être compliqués sur les grands axes alpins, en Vallée du Rhône et sur l’autoroute A6.

Lundi 2 janvier, les premières difficultés en Ile-de-France devraient apparaître vers 11h avec une période plus chargée entre 16h et 20h.

Les conseils de circulation

Dans le sens des retours le dimanche 1er janvier

Rejoignez ou traverser l’Ile-de-France avant 12h

Evitez l’autoroute A6, à hauteur de la barrière de péage de Fleury, de 14h à 19h ( risque de saturation de 15h à 17h ).

). Evitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 16h à 20h

Evitez l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 11h à 20h)

Evitez la N90, entre l’Italie et Albertville, de 15h à 19h

Evitez la N205, accès au tunnel du Mont-Blanc en retour vers la France, de 11h à 22h (attente supérieure à 1 heure, et risque de saturation de 13h à 20h)

Dans le sens des retours lundi 2 janvier

Rejoignez ou traverser l’Ile-de-France avant 11h

Evitez l’autoroute A35, entre Strasbourg et l’Allemagne, de 15h à 20h

Evitez l’autoroute A10, à hauteur de la barrière de péage de Saint-Arnoult, de 11h à 19h ( risque de saturation de 14h à 16h )

) Evitez l’autoroute A6 entre Fleury et Paris, de 11h à 21h

Evitez l’autoroute A6 entre Lyon et Beaune, de 12h à 14h



Afin de connaître les détails régulièrement mis à jour, vous pouvez consulter le site bison futé ou télécharger l’application mobile sur votre smartphone. Il est aussi possible de rester à l’écoute des informations routières sur 107.7 FM sur les autoroutes, et les stations FM de France Bleu sur les routes nationales. Enfin, les conditions météo sont pour le moment favorables puisque Météo France prévoit pour dimanche 1er janvier des températures douces (entre 9 et 18°) et de la pluie uniquement dans le nord-ouest du pays.