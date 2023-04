Les prix de l'essence en nette hausse

Sur fond de contestation sociale, certaines stations-service sont vides.

Un carburant que se fait rare dans certaines régions, et des prix qui grimpent partout en France.

Ainsi, selon les derniers chiffres officiels publiés par le ministère de la Transition écologique en ce début de semaine, le prix moyen constaté en France de l’essence était en nette augmentation la semaine dernière.

Avec un prix moyen au litre de 1,9105 €, le sans-plomb 95-E10 affichait ainsi une augmentation de 2,5 centimes €, soit la plus forte hausse constatée. Le sans-plomb 98 était pour sa part en hausse de 2,3 centimes €, avec un prix moyen au litre qui flirte de plus en plus avec la barre symbolique des 2 €/litre (1,9977 €), tandis que le sans-plomb 95 a limité l’augmentation à seulement 1,5 centime €, à 1,9361 € le litre. Mauvaise nouvelle pour les automobilistes roulant à l’essence, ce niveau de prix est le plus haut depuis le début de l’année 2023.

Dans le même temps, le prix du litre de gazole en France a diminué de 0,7 centime €, avec un prix moyen constaté en fin de semaine dernière de 1,8093 € le litre.

La situation tendue du marché pétrolier et l’augmentation de la matière première laissent malheureusement augurer de nouvelles augmentations du prix des carburants dans les prochaines semaines.