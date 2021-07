Les prix des carburants devraient continuer de flamber

Vous l'avez déjà remarqué, le prix des carburants a progressivement augmenté depuis quelques mois et à mesure que les pays se sont déconfinés. La raison est simple : la reprise économique, toujours liée aux énergies fossiles, a entraîné une forte hausse de la demande, qui n'a pas été suivie par l'offre.

Les producteurs pétroliers n'ont en effet pas réussi à se mettre d'accord lors de la grande réunion de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole), qui devait avoir lieu hier. Elle ne s'est pas tenue, puisque les pays membres ont décidé de l'annuler, sans donner de nouvelle date de rencontre.

C'était pourtant une occasion de mettre sur la table une augmentation de la production après une longue période de réduction pour maintenir les prix. Cela n'arrivera pas (tout de suite), et cela aura pour conséquence de creuser l'écart entre l'offre et la demande, ce qui fait évidemment exploser le prix du baril : 76,90 dollars pour le baril de WTI, un prix qui n'avait plus été atteint depuis 2014.

Ceux qui pestent déjà contre un carburant très cher vont ainsi devoir attendre une nouvelle réunion à l'Opep+, qui n'est pour l'heure même pas programmée. Initialement, les membres de l'Opep+ (étendu) avaient prévu de retourner à un niveau de production équivalent à celui d'avant-crise au mois d'avril 2022. Cette date a été repoussée à fin 2022, une décision qui devait justement être prise hier, avec celle de la relance de la production entre août et décembre pour suivre la demande mondiale.