Les prototypes du futur SUV Mazda CX-5 parcourent les routes de la Californie.

La troisième génération du SUV Mazda CX-5 est en préparation. Les prototypes de ce modèle viennent d’être photographiés par nos chasseurs de scoop sur les routes californiennes. Ils dévoilent certains détails du futur modèle de la marque de Hiroshima qui devrait faire sa première apparition à la fin de l’année (peut-être au Japan Mobility Show à Tokyo fin octobre).

La commercialisation de ce nouveau Mazda Cx-5 interviendra en 2026, il devrait arriver chez nous vers l’été. Si la première génération (2012-2017) a inauguré le style « Kodo » cher au constructeur japonais, il a aussi fait la part belle aux motorisations SkyActiv essence et diesel. La deuxième génération a repris la structure du précédent opus, le style évoluant par petites touches tandis que l’intérieur était modernisé.

Un style proche de l’actuel opus mais un regard différent

Pour la troisième génération qui se prépare, en regardant les photos du prototype on se rend compte que la forme générale du CX-5 évolue peu. On découvre de nouveaux projecteurs à l’avant qui affichent la forme d’un boomerang et qui disposent de feux de jour qui ont une double fonction puisqu’ils font office également de clignotants. L’empattement semble avoir légèrement progressé de quelques centimètres. Le modèle ne dépassera toutefois pas les 4,60 m afin de rester à sa place sous le Mazda CX-60 son grand frère. Cet accroissement de l'empattement devrait améliorer l’habitabilité. Pour le moment, il est impossible de savoir comment sera l’intérieur de ce véhicule, le tableau de bord étant encore camouflé.

Motorisation hybride en vue.

On aperçoit sur ces photos la présence de nouveaux rétroviseurs qui sont encore très camouflés, tandis que les feux arrière ressemblent à ceux de certains modèles BMW. Sous le capot, il y aura une motorisation hybride conçue en interne. Elle pourrait être autorechargeable ou rechargeable sur secteur. Un nouveau quatre cylindres essence dénommé SkyActiv-Z est également prévu, mais il pourrait n’être pas disponible au lancement et attendre 2027 pour intégrer le compartiment moteur du CX-5. On attendra la fin de l’année pour en savoir davantage.