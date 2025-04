Les ralentisseurs illégaux finalement maintenus à cause d’une histoire d’argent

Voici une décision du Conseil d’État qui semble incompréhensible, et pourtant… Les ralentisseurs et autres gendarmes couchés qui abîment les dessous de nos autos et leurs trains roulants ne seront pas retirés. Un choix incompréhensible alors qu'une décision de justice ordonnait les communes à justifier le tir en août dernier ?

C’est évidemment le coût qui en est la cause puisque retirer tous ces ralentisseurs coûterait entre 5 et 7 milliards d’euros. Au total, 90 % de ces équipements seraient concernés.

Si la décision du Conseil d’État ne permet pas de faire marche arrière, elle va permettre d’éviter la construction de nouveaux « trottoirs » sur la chaussée. En théorie, nous ne devrions plus voir apparaître de nouveaux ralentisseurs lorsqu’ils ne sont pas autorisés, selon de nombreux critères. Ainsi, ils sont interdits lorsque le trafic est supérieur à 3 000 véhicules par jour, en agglomération sur les voies à grande circulation, sur des voies de desserte de transport public et sur celles desservant des centres de secours, ou encore dans les virages de rayon inférieur à 200 mètres et en sortie de ces derniers.

Des ralentisseurs pourtant bien définis

Malgré le caractère illégal de ces gendarmes couchés, si votre auto subit des dommages, vous devez alors engager une procédure de réclamation auprès de votre assurance et apportez des preuves : caractère anormal du ralentisseur, lien de causalité entre le dit ralentisseur et les dommages subis et bien sûr sa localisation exacte.

Dans les faits, son profil doit être de forme circulaire, étendu sur quatre mètres de long et d’une hauteur de dix centimètres maximum. La saillie d’attaque doit être inférieure à cinq millimètres. Les autres ralentisseurs, de type plateaux par exemple, doivent répondre à d’autres exigences.