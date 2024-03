Les technologies de sécurité insuffisamment proposées sur les fourgons

Contrairement à l’évaluation de la sécurité des automobiles particulières, dans son test de fiabilité des fourgons Euro NCAP s’est concentré spécifiquement sur la technologie de prévention des accidents. Un principe qui prévaut par le fait qu’en cas d’accident impliquant une camionnette, le plus grand nombre de victimes ne sont pas à bord des fourgons, mais dans le véhicule adverse ou sur les autres usagers de la route vulnérables (piétons, vélos, Edpm). Et si l’ensemble des véhicules testé affichent un taux de satisfaction suffisant en termes de sécurité, EURO NCAP déplore que les ADAS ne soient pas toujours proposés de série sur l’ensemble des fourgons.

Stellantis peut mieux faire

Malgré le fait que les vans et autres ludospaces disposent d’une structure provenant de voitures particulières, Euro NCAP pointe le manque d’équipement des fourgons testés. Seule la Volkswagen ID.Buzz Cargo est équipée de série d’un arsenal technologique (Assistant de freinage d'urgence Front Assist avec système de détection des piétons et cyclistes) lui permettant de décrocher la note de platine comme la Mercedes-Benz Citan.

Dommage que sur ce dernier le pack Sécurité active (P2F) soit proposé sous forme d’option facturée 1 600 € pour avoir le freinage d’urgence assisté actif, l’assistant d’angle mort, l’assistant de franchissement de ligne actif et l’assistant limitation de vitesse. Avec cet équipement, la Mercedes atteint la meilleure note du comparatif avec un taux de performance de 87 % devant le VW ID-Buzz (83 %).

« D'une manière générale, Euro NCAP a noté que les fourgonnettes sont mieux équipées de technologies d'assistance de sécurité que les fourgons de plus grande taille, en raison de leur proximité avec les voitures particulières et de leur utilisation parfois croisée dans le segment des passagers » constate le Dr Aled Wiliams, directeur de programme Euro NCAP. Mais l’organisme indépendant insiste sur les progrès « encore à faire, par exemple, la Citroën Berlingo et ses jumeaux du groupe Stellantis (taux de performance sécurité de 62 %) dont le système de freinage d’urgence autonome (AEB) a été particulièrement peu performant dans la protection des cyclistes », avec une note de 0,6 point sur 10.

Avec un taux de satisfaction de 78 % la Renault Kangoo décroche la troisième place de ce test. Mais sur l’ensemble, selon Euro NCAP, « les constructeurs n’insistent pas suffisamment auprès de leurs clients sur l’importance parfois vitale de cet équipement. » Ils ont jusqu’à juillet prochain, pour changer la donne. Avec l’entrée en vigueur du GSR2 (Global Safety Regulation 2) et le renforcement de la législation sur la sécurité des véhicules, les fourgons devront être équipés de série des systèmes ADAS dès le 7 juillet prochain.