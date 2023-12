Les tops/flops de la rédaction 2023 (5/11)

Mon top : Renault is back

On sait très bien que le cycle des nouveautés n'est pas toujours quelque chose de régulier d'une année sur l'autre et surtout d'une marque à l'autre. Ainsi, même si les responsables marketing des constructeurs essayent d'avoir des nouveautés tous les ans, il y a parfois des trous dans la raquette avec par exemple des années très pauvres comme ce fut le cas en 2023 chez Audi et un peu également début 2024.

Les nombreuses crises traversées récemment à l'image du COVID, de la pénurie des microprocesseurs ou même l'envolée des prix des pièces ont mis à mal le calendrier de la plupart des nouveautés.

Une chose est sûre, malgré tous ses aléas, 2024 sera l'année Renault. Le constructeur au losange prévoit un véritable feu d'artifice avec pas moins de sept nouveautés majeures. Certaines ont été déjà dévoilées à l'image du Rafale, du Scénic, mais il y aura aussi le Captur restylé, le projet DJB (Captur rallongé), mais surtout les très attendues R5 et R4 qui seront les grandes vedettes du salon de Genève et du Mondial de Paris. L'utilitaire n'est pas en reste avec notamment l'arrivée du nouveau Master.

Un programme alléchant, qui semble d'ores et déjà trouver son public. Ainsi, la Clio restylée va ainsi redevenir la voiture la plus vendue en France et l'Austral connaît également un beau succès. L'avenir promet donc d'être radieux.

Mon flop : les JO de l'enfer

Je suis sûr qu'il vous arrive souvent de pester quand vous êtes au volant contre les embouteillages en île de France. Eh bien, dites-vous bien que ce n'est que le début. En effet, avec les Jeux Olympiques, Paris et ses alentours vont devenir un enfer pour les automobilistes. Entre les voies réservées aux véhicules officiels sur les principales autoroutes et sur le périphérique ainsi les nombreuses interdictions de circuler liées au déroulement des épreuves, prendre sa voiture ou son deux-roues va se transformer en énorme galère.

En étant optimiste, on aurait pu se dire qu'un peu de patience allait suffire, eh bien non car certains aménagements vont être maintenus après le déroulement des épreuves. On dit merci qui? Merci Anne.

Mon souhait :des politiques plus cohérentes

C'est bien connu, il y a souvent un décalage entre les décisions des politiques et la réalité. Ainsi, on souhaite faciliter l'accès aux voitures électriques en mettant en place par exemple le leasing social. Ok, pourquoi pas, mais à côté de cela, on prive certains modèles électriques qui étaient les plus vendus du bonus et cela concerne aussi certains modèles particulièrement accessibles comme la Dacia Spring, fabriquée malheureusement pour elle en Chine. C'est aussi le cas de la MG4 épouvantail du marché. Mais toutes ces gesticulations gouvernementales vont-elles vraiment efficaces sachant que cette même MG4 restera toujours moins chère qu'une Renault Megane E-Tech. Pas sûr que beaucoup de Français fassent jouer leur fibre nationale alors que leur pouvoir d'achat ne cesse de se réduire.