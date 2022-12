Les tops/flops de la rédaction (7/14)

Top : Hyundai Motor Group

Par les temps qui courent, les constructeurs nous donnent peu d’occasions de nous réjouir pour la pertinence de leur design. Raison de plus dans ce contexte pour récompenser l’exceptionnelle créativité du groupe Hyundai. En passant, saluons la promotion de Luc Donckerwolke, designer belge, responsable du design pour tout le groupe Hyundai Kia depuis novembre 2018, qui a été promu président du Hyundai Motor Group en décembre 2022.

Chaque nouveauté, quel que soit le segment occupé, s’efforce d’innover et de ne pas ressasser des thèmes déjà vus à d’autres niveaux de gamme. Au cours des derniers mois, les trois labels ont dévoilé des nouveautés typées, différentes, surprenantes. Après la Kia EV6 et la Hyundai Ionic 5 en 2021, on a vu apparaître en 2022 Genesis sur un nouveau segment avec la remarquable GV60 et l’on a observé Hyundai surprendre ses contemporains avec la Ioniq 6, une berline aux formes simples, épurées, cintrées et intemporelles.

Flop : le Parlement européen