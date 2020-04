Les USA ont voté un assouplissement des normes CO2

L'administration Obama avait réussi à mettre en place une règlementation stricte sur les efforts à faire dans les années à venir en matière de CO2 : 5 % de réduction par an pour les constructeurs automobiles jusqu'en 2026. Donald Trump avait promis de revenir sur cette loi et de l'amender, et c'est désormais chose faite.

L'effort demandé aux marques automobiles passe de 5 % à 1,5 % par an jusqu'en 2026. Selon l'administration Trump, cela entraînera une augmentation de 2 milliards de barrils de brut consommés et d'émissions de CO2 passant de 867 à 923 millions de tonnes par an. L'autre calcul du président Trump et de ses équipes serait que les constructeurs pourraient ainsi produire des véhicules moins chers, et que le bénéfice pour le pouvoir d'achat de l'Américain moyen sera d'environ 1000 dollars pour un véhicule neuf.

Avec le changement de règlementation, la consommation moyenne de la flotte de véhicules neufs passera de 5,1 l/100 km à 5,88 l/100 km. Cela peut paraître insignifiant, mais c'est en réalité conséquent. L'acheteur pourra donc avoir des véhicules hypothétiquement moins chers, mais qui consommeront plus.

La Californie et 21 autres Etats ont, de leur côté, réaffiché leur volonté de ne pas suivre cette règlementation et d'établir des paliers de CO2 au niveau fédéral. Plusieurs constructeurs ont déjà annoncé vouloir suivre la Californie.