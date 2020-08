Les vacances du patron de Volkswagen en ID.3

Voilà une communication bien organisée et originale de la part d'un grand patron d'une immense entreprise. Herbert Diess, le numéro un du groupe Volkswagen, prend ses vacances. L'homme y a bien droit, comme n'importe qui. Et alors que notre président a choisi le jet-ski, Herbert Diess, lui, va passer des vacances apprenantes.

Il a en effet posté un message sur le réseau social Linkedin le montrant avec sa fille avant le départ en vacances pour l'Italie. Il ne s'y rendra pas en avion, puisqu'il a fait un détour par Munich pour récupérer une ID.3. Le patron va ainsi pouvoir tester intensivement la compacte pendant deux semaines pour se faire un avis plus précis sur les capacités de l'auto au quotidien, en usage réel. Les ingénieurs doivent certainement prier pour qu'il n'y ait pas de problème majeur, alors que le développement de l'ID.3 a connu des difficultés, notamment avec les soucis logiciels nombreux.

"On m'a dit que cela rendrait certains collègues de Volkswagen Passenger Cars nerveux alors que je teste personnellement le véhicule de manière intensive pendant deux semaines. Je suis moi-même très détendu : l'équipe autour de Thomas Ulbrich a fait du bon travail, l'ID.3 a fait une très bonne impression dans tous les essais routiers et a obtenu de bonnes notes. Ce sera génial ! Les données de mon voyage sont enregistrées et évaluées. Cela aide à livrer le meilleur véhicule possible aux clients. Je partagerai bien sûr un rapport d'expérience détaillé avec vous ici sur LinkedIn. Je vais également voir à quelle distance se trouve l'infrastructure de recharge. Alors, on y va! Partez en vacances électriquement !"