Les vélos électriques Lidl à 1 199 euros vont-ils casser le marché?

Un vélo élégant, fonctionnel et qui ne coûte pas un bras. C’est la promesse de Lidl. Pour les 1 199 euros demandés, l’enseigne de grande distribution se paie même quelques fonctions pratiques comme le capteur de couple (très rare à ce tarif) ou un feu de stop (très rare tout court).

Une base déjà vue, mais en (beaucoup) mieux

Souvenez-vous, il n’y a pas longtemps, nous avons publié l’essai du VAE ADO A28 sur Caradisiac. Il était doté d’un moteur Mivice dans le moyeu de la roue arrière, d’une transmission par courroie, d’une batterie LG de 360 Wh logée dans le tube de selle, batterie qu’il fallait relier au vélo via un câble torsadé. Le tout vendu 1 399 euros dans les meilleurs jours.

Il y a beaucoup de similarités avec ces Crivit Urban E-Bikes de Lidl. « Ces » car il y a la version X à cadre fermé et la version Y à cadre ouvert. Mais Lidl fait mieux pour 200 euros moins chers.

Le moteur Mivice M080 de 45 Nm ne change pas. L’autonomie annoncée de 70 km sur la V1 passe à 100 km sur la V2. Avec une batterie de 360 Wh, nous demandons à voir. La transmission est évidemment par courroie. Il s’agit d’un vélo monovitesse avec un variateur.

Au royaume des nouveautés, un mode Boost (de 20 secondes) pour se lancer plus facilement et démarrer en côte sans souffrir. Le freinage est désormais confié à Shimano. Les pneus sont désormais des Schwalbes à haute résistance aux crevaisons à la place des Kenda de l’ancienne version. Évidemment, le capteur de couple est toujours de la partie, rendant le pédalage plus naturel et l’assistance plus en phase avec l’effort. Le vélo Lidl se paie même le luxe d’intégrer un feu de stop et un support smartphone de série.

Le poids est aussi contenu que le prix : avec 21 kg sur la balance, les Crivit Urban E-Bike font partie des vélos urbains au poids raisonnable.

Aucun stock en magasin n’est prévu cependant. L’achat se fera depuis l’application Lidl sur votre smartphone ou via le site internet : version à cadre ouvert ou version à cadre fermé.

Avis de la rédaction

L’ADO A28 était déjà un produit pas mauvais. Avec ses deux modèles, Lidl propose le parfait vélotaf ou vélo de promenade à un tarif plus doux. Les prix des vélos ayant flambé ces trois dernières années, certains atteignant ceux de certaines motos de 750 cm3… Cette proposition rationnelle soulage. D’autant que l’aide de votre région peut faire baisser votre facture.