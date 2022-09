Les voitures de "mourir peut attendre" aux enchères pour les 60 ans de James bond.

Principal lot de cette vente, une réplique de l'Aston Martin DB5 conduite par Daniel Craig dans la scène d'ouverture de "No Time Die". Il s'agit ici d'une voiture modifiée pour les cascades, équipée d'un six cylindres en ligne 3.2 moderne et de suspensions de rallyecross. Elle est estimée entre 1,5 et 2 millions de livres sterling.

Malgré une très courte apparition dans le film, l'Aston Martin V8 (aperçue lorsque James Bond est de retour à Londres), sera également mise en vente. Il s'agit ici d'une authentique de 1981 dont la mise à prix est estimée entre 500 et 700 000 livres sterling.

Parmi les plus belles pièces on retrouve également un Land Rover Defender 110 immatriculé "VIN 007", comptant parmi les dix Defender utilisés dans l’une des plus grosses scènes d’action de Mourir peut attendre. Ce véhicule a également servi pour des activités promotionnelles avant la sortie du film. Il sera mis aux enchères au profit de la Croix Rouge britannique avec une estimation comprise entre 300 et 500 000 livres sterling.

Restons chez Aston Martin avec une sculpturale DBS Superlegera dotée d'un V12 de plus de 700 ch conduite par Lashana Lynch alias "Nomi". La mise à prix de la supercar oscille entre 300 et 400 000 livres sterling.

Un Defender 110 V8 Bond Edition, créé par SV Bespoke et inspiré des spécifications des Defender utilisés dans No Time To Die, sera également mis en vente (estimation de 200 à 300 000 livres sterling). Produite à seulement 300 exemplaires, la version Bond Edition arbore un logo « 60 Years of Bond » sur le tableau de bord.

Désignée par l’équipe de cascadeurs de No Time To Die comme le véhicule de course parfait, la Jaguar XF (estimée entre 50 et 70.000 livres sterling) est l’un des deux modèles qui apparaissent dans le pré-générique du film. Ils ont été utilisés pour poursuivre James Bond (Daniel Craig) et Madeleine Swann (Léa Seydoux) dans les rues étroites et tortueuses de Matera, dans le sud de l’Italie.

Le Range Rover Sport SVR (estimé entre 80 000 et 120.000 livres sterling) a également figuré dans l’une des scènes de course-poursuite du film et était l’un des six modèles fournis pour le tournage.

Terminons cette liste par un deux-roues malmené par James Bond dans les rues de Matera. Il s'agit d'une Scrambler 1200 donnée par Triumph à l'occasion de la vente. Sa mise à prix est estimée entre 20 et 30 000 livres sterling.

La vente de charité officielle "Sixty Years of James Bond" se déroulera en deux parties et comportera 60 lots au total. La vente en ligne qui sera ouverte du 15 septembre jusqu’au James Bond Day, le 5 octobre, présentera 35 lots qui couvrent les 25 films.

L'ensemble des véhicules présents font partie des 25 lots proposés à la vente publique organisée par Christie’s et EON Productions à Londres le 28 septembre sur invitation seulement. Les fans et collectionneurs du monde entier pourront enchérir en ligne en utilisant Christie’s LiveTM.

L’exposition publique préalable à la vente se tiendra au siège de Christie’s du 15 au 28 septembre, en accès libre.