Les voitures électriques coûtent plus cher en pneus

Epyx est une entreprise britannique qui s’occupe de la gestion de flottes automobiles d’entreprises. Sans que l’on connaisse le nombre total de véhicules sous la supervision de cette société, cela lui permet en tout cas de compiler des données intéressantes comme la fréquence du changement des pneumatiques sur les autos dont elle assure la maintenance. Et de constater qu’à ce niveau, les distances parcourues sur un même train de pneumatiques ne sont pas les mêmes selon qu’on parle de voitures thermiques ou de modèles électriques.

Epyx annonce en effet qu’en moyenne, le premier changement de pneumatiques intervient à 17 985 miles (soit 28 950 kilomètres) et après 551 jours d’utilisation sur une voiture électrique, au lieu de 24 641 miles (soit 40 000 km) et 585 jours d’utilisation pour une voiture hybride et de 24 335 miles (soit 39 000 km) et 670 jours d’utilisation pour une voiture thermique essence ou diesel. Des pneus montés sur une voiture électrique tiendraient donc 10 000 km de moins que ceux équipant une voiture thermique conventionnelle.

La masse comme principal facteur d’usure

Sans précision sur la méthodologie de l’étude, il faudra évidemment garder quelques réserves car on ne connaît pas le nombre de voitures permettant d’arriver à ces chiffres. Mais elle confirme ce qu’on savait déjà : à cause de la masse supérieure des voitures électriques, ces dernières usent davantage les pneus que les véhicules thermiques. De précédentes études ont prouvé que les voitures électriques génèrent davantage de particules d’origine pneumatique dans l’atmosphère que les véhicules thermiques. A défaut d’émissions polluantes de leur moteur, il faudra lutter contre ce problème qui nuit aussi bien à l’environnement qu’aux finances des utilisateurs.

Car toujours d’après Epyx et en plus de la fréquence de changement supérieure, les coûts d’installation des pneus de voitures électriques sont aussi plus élevés en moyenne. Mais dans ce dernier cas, c’est la taille des pneus (souvent supérieure pour les voitures électriques modernes) qui semble être en cause. Et il faut rappeler que les voitures électriques conservent tout de même un gros avantage d’usure au niveau des freins, nettement moins sollicités que sur une voiture thermique.