Voitures électriques : du rififi au rayon pneus

C’est un mini-coup de tonnerre qui a secoué le mini-monde du pneu. Contre toute attente, en plein mois d’août, le géant Michelin s’est fait piquer, en partie, sa place de partenaire plus ou moins privilégié chez Renault. En effet, 80 % des pneus de la Megane e-tech électrique seront fournis par Goodyear, du moins en première monte. L’Américain va en effet équiper toutes les compactes zéro émission du losange munies de roues de 20 pouces, ce qui devrait représenter la grande majorité des autos vendues. Le Bibendum lui, se contentera de la partie congrue : les montes de 18 pouces.

Moins de pièces et plus de pneus

Que s’est-il passé ? Les pneus Michelin seraient-ils d’une qualité inférieure aux Goodyear ? A priori, et selon les spécialistes du secteur, le choix de Renault serait purement financier, et les produits des deux marques seraient de qualité équivalente. Mais cette affaire met en exergue une bataille qui se livre actuellement en coulisse. Car si les constructeurs sont en plein virage électrique, les manufacturiers de pneus sont embarqués dans la même transformation. Surtout, selon une étude prospective de la Fiev, (la Fédération des Industries des Équipements des Véhicules), si les ventes de pièces autos pourraient baisser de 30 % après la bascule vers le tout électrique en 2035, il reste deux domaines ou la hausse pourrait atteindre le même taux. Il s’agit des pièces liées à la suspension, et de nos fameux pneus.

Résultat : le monde de la gomme est en effervescence et les leaders du secteur se battent pour décrocher un marché marginal aujourd’hui, mais majoritaire demain. Michelin se jette dans la bataille, d’autant qu’il vient de dépasser son ennemi ancestral Bridgestone en prenant la tête du marché mondial thermique et il est suivi de son rival bien sûr, mais aussi de Goodyear, qui ferme ce trio de tête. À l’arrière de ce peloton en caoutchouc, d’autres acteurs comme Continental ou Hankook tentent aussi de se tailler une part d’un gâteau que l’on annonce plus épais qu’il ne l’est aujourd’hui.

Mais pour décrocher le futur jackpot de la voiture électrique, faut-il vraiment que les différents manufacturiers développent des pneus spécifiques ? On l’a dit, les VE consomment plus d’amortisseurs, de ressorts, et surtout de pneus. Les électriques sont plus lourdes, disposent d’un couple supérieur aux thermiques et sont silencieuses. Leurs pneus doivent donc être suffisamment costauds pour encaisser le poids et les accélérations, mais aussi plus silencieux, pour éviter que l’on n’entende qu’eux.

Alors les leaders se plient à l’exercice. Michelin dispose déjà de deux gammes de pneus spécifiques : le e-Primacy et le Pilot Sport EV. De son côté Bridgestone est présent sur le marché de l’électrique depuis le lancement de la BMW i3 en 2013. Quant à Goodyear, il fait bande à part. Son pneu Efficient Grip Performance, n’est pas spécialement conçu pour les autos à watts, et pourtant, ses qualités le rendent tellement compatible avec les électriques qu’il est plutôt recommandé par les experts, et dorénavant, acheté par Renault.

Mais il n’y a pas que les leaders qui s’activent pour produire des pneus pour la génération électrique. Hankook vient de présenter sa nouvelle gamme Ion. Elle succède à un premier essai de pneus spécifiques répondant au nom bien compliqué de "Ventus S1 evo 3 EV". Le Coréen a simplifié son appellation et entend bien rencontrer le même succès que la première fournée, puisque celle-ci équipe déjà les Volkswagen ID4 ou Tesla Model Y.

Cette course aux pneus électriques est évidemment loin d’être achevée, mais tous les manufacturiers sont conscients de l’enjeu de la prochaine décennie et du gain supplémentaire qu’ils pourraient bien empocher. Car ils espèrent tous vendre plus chers leurs pneus plus résistants et plus efficients que les bonnes vieilles gommes classiques.

Des produits plus chers, voilà un air bien connu dans l’automobile, puisque le prix des voitures ne cesse d’augmenter. Le même phénomène risque bien d’arriver dans le monde du pneu. C’est sans aucun doute pour cette raison que les leaders du pneumatique étudient de près une formule qui a tant réussi à l’auto : la LOA, voir la location pure et simple, d’autant que l’usure des gommes utilisées avec des autos lourdes risque de contraindre les propriétaires à en changer plus souvent. Peut-être que dans un proche avenir, nous ne serons plus propriétaire ni de notre auto, ni de ses pneus.