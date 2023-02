Les voitures électriques déjà bénéfiques pour la santé (surtout des riches)

Si la plupart des villes de France déploient actuellement les fameuses ZFE (zones à faibles émissions), c’est pour limiter la pollution atmosphérique à l’intérieur des grandes agglomérations. D’après les estimations de Santé Publique France, environ 40 000 décès seraient imputables chaque année aux particules fines qu’on respire dans l’air en milieu urbain (et 7 000 à l’exposition au dioxyde d’azote rejeté notamment par les moteurs thermiques). Mais il s’agit là d’estimations sur la base de données difficilement vérifiables. Aux Etats-Unis, une équipe de l’University of Southern California a voulu voir si le bénéfice de la multiplication des voitures électriques se vérifiait réellement dans les données de santé de l’état. Pour cela, ils ont étudié les chiffres de ventes des voitures électriques dans plusieurs villes de Californie entre 2013 et 2019. Ils ont mis ces chiffres en parallèle de ceux de la pollution atmosphérique dans les villes en question et le nombre de visites aux urgences locales pour des problèmes liés à l’asthme.

Alors, le fait d’avoir davantage de voitures électriques dans la ville permet-il d’améliorer la qualité de l’air et la santé respiratoire des habitants ? L’étude montre bien un possible lien entre l’augmentation du nombre de voitures électriques et le niveau de pollution dans l’air, mais dans de faibles proportions : chaque gain de 20 voitures électriques par 1000 habitants permettrait en moyenne d’abaisser de 0,41 parties par milliard les taux moyens annuels de dioxyde d’azote dans l’air ambiant. Un gain donc assez limité pour l’instant à ce niveau d’après les chercheurs. En revanche, le gain serait plus intéressant en étudiant les données des visites aux urgences liées à des problèmes d’asthme : pour chaque gain de 20 voitures électriques par 1000 habitants, il y aurait 3,2% de personnes en moins aux urgences avec un problème relatif à l’asthme. Les auteurs de l’étude jugent cette proportion suffisante pour affirmer que l’augmentation du nombre de voitures électriques permet d’améliorer localement la santé respiratoire des habitants, même si l’amélioration de la qualité de l’air en concentration de dioxyde d’azote n’est pas importante en valeur absolue.

Surtout dans les quartiers riches

Les chercheurs de l’University of Southern California mettent aussi en évidence un lien assez logique entre le nombre de voitures électriques et la richesse des quartiers étudiés. Les données de l’étude montrent en effet que les endroits où vivent majoritairement des personnes au statut socio-économique inférieur concentrent moins de voitures électriques. D’où l’affirmation des auteurs qu’un décalage est en train de se creuser entre les populations riches déjà séduites par la voiture électrique et les tranches plus pauvres qui conservent leurs autos thermiques. Les habitants aisés de Californie achèteraient davantage de voitures électriques que les pauvres et bénéficieraient donc plus de l’amélioration de la qualité de l’air et de la santé respiratoire. Verra-t-on des élus californiens mettre un jour en place un système similaire à nos ZFE sur la base de ce genre d’étude ? Ou des aides ciblant les automobilistes les plus pauvres pour les inciter à acheter une voiture électrique ? Reste à confirmer si l’augmentation du nombre de voitures électriques contribue effectivement à diminuer la pollution locale et à améliorer la santé des habitants. Maintenant que les voitures électriques commencent à se répandre, on va bientôt disposer de données beaucoup plus précises partout dans le monde.