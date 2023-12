Les voitures électriques les plus vendues dans le monde

Les spécialistes de CleanTechnica étudient régulièrement les chiffres de vente des voitures électriques dans le monde pour établir le classement des autos à zéro émissions les plus demandées dans la planète. Dans son dernier classement comptabilisant toutes les ventes entre les mois de janvier et septembre 2023, c’est évidemment l’indétrônable Tesla Model Y qui domine avec 892 061 exemplaires écoulés sur les neuf premiers mois de l’année. Il devance la Tesla Model 3 (385 786 unités) dont les ventes devraient progresser en cette fin d’année grâce à l’arrivée de la version restylée.

Le reste du top 10 de ces ventes de voitures électriques est quasiment exclusivement composé de modèles chinois. Le BYD Yuan Plus, connu sous nos latitudes sous le nom de « Atto3 », est troisième avec 301 153 unités vendues. La BYD Dolphin également présente chez nous est quatrième avec 249 927 exemplaires écoulés. Le GAC Aion 5, un SUV compact similaire au BYD Atto3 et inconnu chez nous, figure en cinquième position avec 182 241 autos vendues. On trouve ensuite la toute petite Wuling HongGuang Mini EV (169 747), le GAC Aion 7 (163 623) et le premier modèle européen en huitième place, le Volkswagen ID.4 (134 716). Il devance la petite BYD Seagull (130 214) et la Changan Lumin (94 492).

Seulement trois voitures européennes dans le top 20

Outre la présence de l’ID.4 en huitième position, on trouve deux autres autos européennes dans le top 20 des meilleures ventes mondiales : la Volkswagen ID.3 figure en 13ème position (89 401) et l’Audi Q4 e-tron en 15ème place (77 580). Pour l’instant, les marques allemandes sont loin de pouvoir rivaliser avec les constructeurs chinois mais il est à noter que ces deniers réalisent l’essentiel de leurs ventes en Chine uniquement pour le moment. D'après les données de CleanTechnica, les ventes de voitures électriques atteignent désormais 17% du volume mondial de voitures neuves.