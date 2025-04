Les voitures électriques tombent moins en panne que les thermiques

Voilà une nouvelle étude qui va apporter un peu de matière dans le duel souvent animé qui se joue entre les adorateurs des voitures électriques et ceux qui, au contraire, jurent une fidélité inébranlable aux véhicules thermiques. Elle provient de l’ADAC, l’organisme allemand qui traite notamment de la sécurité des voitures dans le pays et collecte régulièrement des données très intéressantes sur la fiabilité générale des autos.

Cette étude s’appuie sur les données récoltées par ses équipes d’intervention (via les camions jaunes envoyés sur place lorsqu’un automobiliste en panne a besoin d’un dépannage), avec pas moins de 3,6 millions de cas reportés sur l’année 2024 en Allemagne.

Elle se focalise plus précisément sur les véhicules ayant eu une panne en 2024 et datant de 2020 à 2022. Ce delta est intéressant puisque c’est le moment où les voitures électriques ont commencé à se vendre davantage sur le marché automobile allemand (comme en France). Et c’est donc un bon moyen de comparer la fiabilité de ces voitures électriques récentes par rapport à celle des véhicules thermiques de la même époque.

Les voitures électriques tombent moins en panne

Le résultat est clairement une bonne nouvelle pour les utilisateurs des voitures électriques : d’après ces données de l’ADAC, les véhicules électriques immatriculés entre 2020 et 2022 ont eu en 2024 un taux de panne moyen de 4,2 pour 1000 voitures, contre 10,4 pour 1000 véhicules chez leurs homologues thermiques de même ancienneté.

Sur le strict plan statistique, on peut donc affirmer à l’appui de ces données que les voitures électriques modernes tombent beaucoup moins en panne que les véhicules thermiques de la même époque en Allemagne. Sachant que le paysage automobile allemand ne diffère pas tant que cela de celui de la France (même si on y trouve davantage de grosses voitures plus chères), ces résultats sont sans doute transposables en partie chez nous (ce qu’il serait intéressant de vérifier).

La batterie 12 volts, ce talon d’Achille

L’autre élément étonnant de cette étude de l’ADAC, c’est l’origine la plus répandue des pannes expérimentées : un problème de la batterie 12 volts du véhicule dans 50% des cas chez les voitures électriques et dans 45% chez les autos thermiques. Quel que soit le type de motorisation, cette petite batterie est donc le point le plus problématique sur ces voitures récentes.

La plus grosse différence concernant l’origine des pannes entre les voitures électriques et les modèles thermiques concerne en fait les pneus : dans 1,3 cas pour 1000 appels d’automobiles en panne avec une voiture électrique, c’est un problème pneumatique qui est en jeu. Pour les voitures thermiques, cette proportion tombe à 0,9 pour 1000 appels. Une statistique sans doute liée à la différence de masse entre ces deux types de véhicules, les modèles électriques étant généralement plus lourds que leurs équivalents thermiques.