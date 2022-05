Les voitures électriques Vinfast accessibles à partir de 599 € par mois

Avec ses deux voitures électriques premium, le constructeur vietnamien Vinfast entend frapper fort d’entrée.

En ce qui concerne les tarifs pour l’achat des véhicules électriques en France, les prix du VF 8 Eco débutent à 43 050 € avec la batterie version 1 et à 43 350 € avec la version 2, et ceux du VF 8 Plus à 50 900 € avec la batterie version 1 et 51 200 € avec la version 2.

Le VF 9 Eco est proposé à 58 700 € avec la batterie version 1 et 59 150 € avec la version 2, et le VF 9 Plus à 63 650 € avec la batterie version 1 et 64 100 € avec la version 2.

Pour optimiser sa proposition avec une offre de location longue durée (LLD), Vinfast vient de signer un accord de coopération avec FCA Bank. Selon l'accord, les premiers contrats de financement pour les VF 8 et VF 9 seront mis en œuvre sur les trois marchés clés que sont l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. Ces derniers intègrent le loyer d'abonnement de batterie avec kilométrage illimité, ainsi que l’offre exclusive dans du programme de fidélité VinFirst avec notamment un e-voucher utilisé en apport, pour toute réservation jusqu’au 30 mai. Après le 30 mai 2022, VinFast et FCA proposeront d'autres offres financières.

En France, le coût mensuel d’un VF 8 débutera à partir de 599 € batterie incluse. Avec un premier loyer de 4 650 €, l’apport des clients ne sera finalement que de 1 150 € après déduction du bonus écologique de 1 000 € (si applicable) et du e-voucher VinFirst de 2 500 €.

Pour le VF 9, il sera accessible à partir de 899 € par mois batterie incluse, avec un premier loyer à 6 350 € (après déduction des 4 200 € du bon d'achat électronique VinFirst, l’apport initial pour le client n'est plus que de 2 150 €).

Ces offres de location longue durée proposées en France sont disponibles pour une durée de 37 mois et réservées aux particuliers.

Les loyers mensuels estimés mentionnés ci-dessus sont applicables uniquement aux réservations effectuées dans le cadre du programme de fidélité exclusif VinFirst, qui prend fin le 30 mai 2022. Il vous reste donc encore seulement quelques jours pour en profiter.