Vinfast arrive en France

Souvenez-vous en 2018, au Mondial de Paris, on découvrait dans le Hall 1 une marque quasi inconnue de tous: Vinfast, une firme vietnamienne qui faisait sensation à l'époque avec un stand de belle taille sur lequel trônaient deux modèles : un gros SUV dénommé LUX SA 2.0 et une grande berline, la LUX A2.0. À ce moment-là, beaucoup d'observateurs pensaient qu'il s'agissait juste d'effet d'annonce et que l'arrivée de cette marque en Europe et chez nous était peu réaliste.

Près de trois ans plus tard et après bien des bouleversements liés notamment à la pandémie, les choses ont bel et bien changé et c'est désormais officiel : la France est l'un des pays sélectionnés par Vinfast pour son implantation en Europe avec l'Allemagne et les Pays Bas. Des concessions ouvriront donc à Paris, Francfort et Amsterdam au premier semestre 2022.

Pour ses débuts, deux véhicules seront disponibles. Il s'agira de deux SUV 100% électriques portant les noms de VF e35 et VF e36. Et la moindre des choses que l'on puisse dire est que Vinfast n'a pas choisi la simplicité puisque ces deux nouveautés vont faire respectivement partie des segments D et E à savoir des SUV familiaux et grands SUV. Deux catégories dans lesquelles les constructeurs généralistes sont peu représentés. Pas de citadine ou de petit SUV au programme, pourtant particulièrement recherchées en Europe et en France.

Pour séduire une clientèle provenant des marques premium, Vinfast prévoir de répondre au cahier des charges des crash-tests avec donc un équipement complet en matière d'aides à la conduite comme notamment l'aide au maintien dans la voie, le système de précollision ou le régulateur de vitesse adaptatif permettant une conduite semi-autonome de niveau 2 voire même 3. D'autres fonctions comme le stationnement entièrement automatique ou le parking par l'intermédiaire d'une télécommande seront également au programme. Enfin, même si beaucoup de choses demeurent confidentielles, on sait déjà que l'écran multimédia du VF e35 mesurera 15,4 pouces.

Pour avoir de plus amples renseignement sur ce modèle, nous vous donnons rendez-vous à la mi-novembre pour la découverte en détail de ce premier modèle vietnamien , commercialisé en France. Une curiosité à coup sûr.