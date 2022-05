VinFast arrive en France avec deux SUV électriques

Nouveau venu en Europe, le constructeur vietnamien Vinfast n’est autre que la division auto du premier groupe privé du pays asiatique. Une entité qui emploie 70 000 salariés et réalise tout de même 14 milliards de chiffre d'affaires. Un pedigree qui en dit également long sur les ambitions que nourrit VinFast.

C’est donc avec une offre sérieuse, et premium, que VinFast se lance sur les marchés européens avec deux nouveaux véhicules 100 % électriques attendus dans les prochaines semaines, le VF 8 et le VF 9. Des véhicules que nous vous avions fait découvrir il y a quelques mois, à l’occasion du salon de Los Angeles.

Concernant les véhicules, le VF 8 (5 places) est équipé d’une batterie de 82 ou 87,7 kWh, fournissant une puissance maximale de 260 kW et un couple de 500 Nm (version Eco), ou 300 kW et 620 Nm (version Plus). Il embarque une série complète de technologies ADAS, comprenant le freinage d'urgence automatique (AEB), la surveillance à 360 degrés et l'assistance au maintien de voie, et 11 airbags.

La version Eco est équipée de série de jantes en alliage 19 pouces, de sièges électriques chauffants avec 8 positions, en similicuir, d’un volant chauffant, de la climatisation bi-zone avec pompe à chaleur, d'un écran tactile central de 15. 6 pouces, des fonctions de surveillance du véhicule et des mises à jour over-the-air. De série, la version Plus ajoute notamment des jantes en alliage 20 pouces ou 21 pouces en option et des sièges électriques en cuir (12 positions), chauffants et ventilés, un hayon électrique et un toit ouvrant panoramique électrique.

Le VF 9, disponible en 6 ou 7 places (5 118 x 2 254 x1696 mm avec un empattement de 3 150 mm), est proposé avec deux choix de batteries de 92 kWh et 123 kWh, fournissant une puissance maximale de 300 kW et un couple de 620 Nm (quatre roues motrices). Le VF 9 Eco est équipé de jantes en alliage 20 pouces, de sièges chauffants électriques (8 positions) en similicuir, d'un volant chauffant, d'une climatisation bi-zone avec pompe à chaleur, d'un écran central de 15,6 pouces, d'un hayon électrique, de phares Matrix à LED, de 11 airbags et des mêmes technologies ADAS que le VF 8.

Le VF 9 PLUS ajoute des jantes en alliage 21 pouces ou 22 pouces en option et des sièges en cuir électriques (12 positions), chauffants, ventilés et massants, un toit en verre panoramique, une climatisation tri-zone et un écran arrière de divertissement de 8 pouces. Il est également possible d’opter pour une configuration 6 places « Captain Chairs » avec une console centrale et des sièges latéraux électriques 8 positions en deuxième rangée.

En France, les prix du VF 8 Eco débutent à 43 050 € avec la batterie version 1 et à 43 350 € avec la version 2, et ceux du VF 8 Plus à 50 900 € avec la batterie version 1 et 51 200 € avec la version 2. Le VF 9 Eco sera proposé à 58 700 € avec la batterie version 1 et 59 150 € avec la version 2, et le VF 9 Plus à 63 650 € avec la batterie version 1 et 64 100 € avec la version 2.

Le VF 8 sera ainsi disponible avec deux options de batterie, offrant une autonomie allant jusqu'à 471 km (WLTP cycle mixte) avec une capacité utile de 87,7 kWh en version Eco. La batterie la plus puissante du VF 9, d'une capacité utile de 123 kWh, offrira quant à elle une autonomie allant jusqu'à 594 km (WLTP cycle mixte) en version Eco.

VinFast proposera à ses clients, deux formules d'abonnement pour ses batteries : Flexible et Fixe. Le forfait Fixe comprend un kilométrage illimité et un abonnement mensuel de 120 € pour le VF 8 et 150 € pour le VF 9. Pour le forfait Flexible, plus accessible et destiné aux automobilistes qui parcourent moins de 500 km par mois, les détails devraient être dévoilés prochainement.

Après la souscription d’un des abonnements, le constructeur vietnamien prendra en charge tous les frais d'entretien et de réparation de la batterie et remplacera celle-ci gratuitement lorsque sa capacité sera inférieure à 70 %, ce qui permettra aux automobilistes de rouler l'esprit tranquille. Ces offres seront appliquées à tous les véhicules électriques vendus en Europe jusqu'à fin 2023. À partir de 2024, les véhicules seront disponibles avec ou sans abonnement de batterie.

Nouveau venu sur le marché, VinFast va devoir séduire, ce qui est sûr c’est que le constructeur vietnamien se donne les moyens de ses ambitions.