Les voitures qui perdent le plus de valeur aux Etats-Unis

Quelle voiture conserve la meilleure valeur résiduelle ? Voilà la question évidemment très intéressante à laquelle ont voulu répondre les analystes de iSeeCars aux Etats-Unis, en se basant sur 1,1 million de ventes étudiées qui ont eu lieu entre novembre 2022 et octobre 2023. Ils notent que les voitures conservent en moyenne mieux leur valeur après cinq ans de mise sur le marché par rapport à 2019, l’augmentation générale des prix du marché ces dernières années aidant en cela. Mais il reste toujours de nombreuses disparités dans le marché avec un constat assez cinglant : les modèles qui tiennent le moins la cote sont tous des véhicules de luxe, grosses berlines ou SUV. La Maserati Quattroporte est celui qui perd le plus, avec une valeur résiduelle inférieure de 64,5% au prix du neuf après cinq ans de vie. La BMW Série 7 fait à peine moins bien avec 61,8% de dépréciation, devant la Maserati Ghibli (61,3%) et la BMW Série 5 en version hybride (58,8%). La fameuse image allemande n’empêche pas du tout de perdre de l’argent.

D’après les données de cette étude de ISeeCar, les voitures électriques ne sont pas beaucoup mieux loties. Alors que le marché perd en moyenne 38,8%, les voitures électriques plongent de 49,1%. La Tesla Model 3 régresse de 42,9%, le Tesla Model X de 49,9%, la Nissan Leaf de 50,8% et la Tesla Model S de 55,5%. Les brusques réductions du prix neuf de Tesla n’aident probablement pas à garder de la valeur.

La Porsche 911, reine de la valeur résiduelle

Et quelles sont les voitures qui s’en sortent le mieux ? La Porsche 911 avec ses 9,3% devant le 718 Cayman avec 17,6% de perte après cinq ans. Suivent le pick-up Toyota Tacoma (20,4%) et le Jeep Wrangler (20,8%) et la Honda Civic (21,5%). Notez que des voitures qui prennent souvent de la valeur avec les années, comme les modèles les plus exclusifs de chez Ferrari, ne sont visiblement pas référencées dans ce classement. Et rappelons-nous que le marché américain n’est pas soumis au malus écologique, qui tire artificiellement les prix vers le haut en France pour les modèles d’occasion lorsque ces derniers sont soumis à une forte taxe en neuf (c’est le cas des sportives, des grosses berlines et des SUV).