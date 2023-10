Les voitures-radar privées causent des accidents de la route

Le 4 juin dernier, Caradisiac vous parlait du gros accident survenu au mois de mai sur une route de la Manche, entre une voiture-radar privée et une Ford Mustang. La conductrice de la voiture radar, qui dit s’être endormie au volant, a dévié de sa voie et percuté la sportive américaine arrivant en face. Ses deux occupants ont été blessés. Dans un autre article, Caradisiac vous révélait que la Sécurité routière avouait à demi-mot que ces voitures-radar privées ont été impliquées dans d’autres accidents moins graves.

Ce que confirment les spécialistes de Radars-Auto.com, en dénombrant en moins d’un an pas moins de quatre accidents (dont celui de la Mustang) où l’un de ces véhicules a été impliqué. On ignore les conditions exactes des trois autres accidents mais dans deux d’entre eux, le véhicule-radar a été ensuite envoyé à la casse (ou vendu aux enchères). Si la responsabilité de l’employée de la société radar était bien mise en cause dans le grave accident de la Manche avec la Mustang, on ignore en revanche si celle des autres conducteurs des voitures-radar impliquées dans ces incidents l’est aussi.

Des conditions de travail qui poussent à l’endormissement ?

Dans L’Alsace, un employé de ces sociétés privées dénonçait ses conditions de travail. Il expliquait alors que les conducteurs de ces autos devaient parfois rouler sur des parcours prédéfinis pendant 10 heures, sur des plages journalières qui peuvent fortement varier (commençant très tôt le matin ou finissant tard dans la nuit) et induire de la fatigue. Tellement de fatigue que dans ces conditions monotones, l’employé expliquait « en arriver parfois à taper des bordures » après des pertes d’attention. Les véhicules utilisés ne seraient pas non plus parfaitement entretenus et afficheraient pour certains plus de 300 000 kilomètres au compteur.

Bref, ces voitures-radar privées censées améliorer la sécurité peuvent aussi devenir de vrais vecteurs de danger. Rappelons qu’au 1er janvier 2023, ces voitures-radar privées étaient déjà 223 à circuler tous les jours en France et elles doivent devenir encore plus nombreuses.