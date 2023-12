Les voitures radar vous agacent beaucoup

Début décembre, la Ligue de Défense des Conducteurs, en partenariat avec l’Association des Médias Auto & Moto, organisait un sondage sur les mesures liées à l'automobile. Près de 11 000 participants ont répondu au questionnaire, le développement des voitures radar privatisées est celle qui insupporte le plus les conducteurs. Par rapport aux autres types de radars (urbains et de chantier), ils sont loin devant. Environ 200 voitures radars sont conduites par des personnes externes à l’administration.

La deuxième question concernait les malus en demandant lesquels « vous pourrissent le plus la vie lorsque vous achetez votre auto ? » Si le malus au poids atteint un joli score (31 %), la hausse malus au CO2 arrive en tête (65 %). À partir du 1er janvier prochain, un nouveau barème s’appliquera, de façon plus sévère. Le seuil de déclenchement débutera plus bas (118 g/km contre 123 g/km de CO2 aujourd’hui). De plus, le plafond passera de 50 000 à 60 000 €.

La question du pouvoir d’achat est évoquée pour connaître ce qui impacte le plus entre la hausse du prix du stationnement, celle des autoroutes et les variations du prix des carburants. Sans surprise, c’est faire le plein de son auto qui a le plus d’influence avec 67 % des suffrages.

Ces derniers mois, les ralentisseurs illégaux ont refait parler d’eux et cela se ressent également dans ce sondage. Entre les chaucidous (chaussée pour les circulations douces), les chicanes et les ralentisseurs, ces derniers atteignent le score de 56 %.

Enfin, la remise en question du permis de conduire pour les séniors inquiète également les automobilistes (67 %), bien avant les arnaques et la chasse aux SUV dans la capitale.