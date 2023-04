Lexus prépare une berline électrique très agressive

Le groupe Toyota démarre timidement son offre en matière de véhicules électriques, avec un SUV bZ4x dont le lancement a été perturbé par des problèmes d’autonomie qui semblent également concerner un peu son cousin de chez Lexus, dont les chiffres en la matière sont plutôt décevants. Même si le groupe japonais continue à clamer que sa technologie hybride est plus respectueuse pour l’environnement que le 100% électrique dans le contexte actuel, Toyota va bien évidemment étoffer son offre d’autos à zéro émission dans les années à venir. Notamment chez Lexus où une berline électrique est actuellement en préparation.

Cette berline se montre déjà au travers de ces images en fuite d’un bureau de propriété intellectuelle, dévoilant une auto aux lignes très agressives rappelant certaines ultra-sportives thermiques de Lexus (Coupé RC-F notamment). La face avant est dépourvue de l’habituelle calandre gigantesque et la poupe évoque carrément celle de la supercar LFA. Le profil paraît à la fois sportif et élégant, même dans ces images peu valorisantes.

Rendez-vous en 2025

D’après les journalistes japonais de Best Car, cette nouvelle berline Lexus pourrait reprendre le badge « IS » et arrivera en 2025. Elle mesurera 4,77 mètres de long, pèsera 1,9 tonne et développera 360 chevaux. Son prix de base se situera aux alentours des 7,5 millions de Yen, soit un peu moins de 52 000€.