Livre: "Voitures de toujours", les populaires à l'honneur

Il existe deux grandes façons d’apprécier l’automobile, qui ne sont d’ailleurs pas antinomiques. La première consiste à s’extasier sur les prouesses technologiques, le design ou les performances de l’objet, et la seconde à considérer l’auto comme un phénomène de société, merveilleux pourvoyeur de mobilité et de liberté pour les masses.

Ce second parti pris est clairement celui choisi par notre confrère Nicolas Meunier dans son dernier ouvrage, intitulé « Voiture de toujours, les modèles les plus populaires de l’ère automobile. »

Au fil des 226 pages grand format que servent une mise en forme agréable et une riche iconographie, on en apprend plus sur ces modèles qui font partie du paysage automobile depuis des décennies. Sont notamment convoquées les Austin Mini, Renault 4CV, Citroën 2 CV, Fiat 500, Dacia Logan, Seat 600, Hindustan Ambassador et autres VW Coccinelle (liste non exhaustive, loin s’en faut), dont l’auteur retrace la saga avec précision et brio.

Surtout, il a eu la bonne idée d’élargir le périmètre de ses recherches jusqu’à l’Inde, la Roumanie, le Japon ou bien encore le Nigeria (liste non exhaustive, là encore), ce qui permet aussi de s’intéresser à la saga de certains modèles à l’export, et à la façon dont l’industrie automobile doit composer avec la donne géopolitique.

On y apprend que pour produire la 504 au Nigeria, Peugeot convoyait les pièces, produites à Vesoul, grâce à un convoyage aérien reliant quotidiennement l’aéroports de Lyon à celui de Kano. Ou que la Yugo Zastava, importée au mitan des années 80 aux Etats-Unis, s’y est écoulée à 47 000 exemplaires aux grâce à un tarif alors imbattable. Et l’on pourrait multiplier les exemples à l’envi.

C’est aussi le grand mérite de cet ouvrage que de mettre un coup de projecteur sur ces voitures populaires, souvent oubliées des hagiographies habituelles, mais qui ont pourtant fait rouler la planète. Bref, un ouvrage à lire et/ou à (se faire) offrir.

« Voiture de toujours, les modèles les plus populaires de l’ère automobile », par Nicolas Meunier, éd. Hugo Images, 29,95€