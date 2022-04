Location ou achat: 10 offres passées au crible

« Payer l’usage, et non l’usure » : pour usé qu’il soit, ce vieux slogan publicitaire accolé aux formules de locations longues a fini par durablement s’imposer dans l’esprit des automobilistes, tant sur le marché du neuf que sur celui de l’occasion.

En 2021, les formules de LOA (location avec option d’achat) et de LLD (location longue durée) ont représenté 47% des opérations de financement, contre 21% six ans plus tôt, et la tendance reste à la hausse en ce début d’année 2022 malgré le caractère sinistré du marché automobile.

Selon les derniers chiffres de l’Association française des sociétés financières, la LOA a représenté plus de 84% du total des montants financés depuis le début de l’année, pour un montant total de 1,18 milliard d’euros. Dans le même temps, le bon vieux crédit n’aura couvert que 220 millions d’euros.

On relève au passage que le marché de l’occasion commence lui aussi à céder aux sirènes de la location, avec une progression de 43% des montants financés sur la période, contre une baisse de 5% pour le crédit.

Loue y-es-tu ?

Pour se convaincre de l’intérêt que trouvent les constructeurs à la location, il suffit de se rendre sur leurs sites internet, où les voitures qui nous font saliver s’affichent plus souvent en coût mensuel qu’en prix de vente.

Il est vrai que des loyers de 249 € pour un Renault Arkana E-Tech hybride ou de 289 € pour une Peugeot 308 hybride font moins peur que des gammes de tarifs qui démarrent respectivement à 32 300 et 36 100 € (prix remisé).

Pour autant, ce système reste onéreux dans la mesure où des loyers modérés s’accompagnent d’apports souvent conséquents. Il faut aussi garder à l’esprit que l’on n’est pas propriétaire des voitures, lesquelles ne doivent pas dépasser le kilométrage initialement prévu lors de la souscription du contrat de location, faute de quoi des pénalités s’appliquent. Il faut aussi veiller à rendre un véhicule en bon état de présentation, au risque de devoir supporter une addition alourdie en fin de contrat. Bref, des précautions s’imposent avant de foncer tête baissée.

Reste que la LOA peut être tentante dans un contexte de hausse continue des tarifs des voitures, et où le choix de telle ou telle technologie - essence ? diesel ? hybride ? électrique ? – tient aussi du pari financier.

En effet, quelle valeur dans trois ans pour un diesel acquis neuf aujourd’hui, et avec lequel on sera bientôt privé d’accès aux zones à faibles émissions (ZFE) qui se multiplient dans le pays ? Et alors que le 100% électrique progresse tous les jours, n’est-il pas hasardeux d’opter pour un hybride rechargeable susceptible d’être dépassé dans quelques mois? Les technologies évoluent si vite qu’il est parfois difficile d’y voir clair dans le choix de sa voiture. Pour en savoir plus, décortiquons ensemble quelques offres sur des stars du marché.

Peugeot 308 Active Pack PHEV 180

Apport Premier loyer majoré Montant des mensualités Nombre de mensualités TOTAL Kilométrage prévu au contrat Coût au km 0 € 6 570 € 289 € 36 16 974 € 30 000 0,56 €

Les formules de location de Peugeot n’ont jamais constitué des références en termes de tarifs. On a ici des mensualités au montant acceptable, mais au prix d’un premier loyer salé. Pour amortir le coût global de l’opération, il faut surtout veiller à rouler au maximum en mode électrique de façon à consommer le moins possible de sans plomb. Cela tombe bien, l’autonomie de la 308 en mode « zéro émission » peut approcher les 60 km si vous avez le pied léger.

Le conseil Caradisiac : l’arrivée d’une version 100% électrique de la 308 se profile pour la fin de l'année 2022. Or, celle-ci risque d’accélérer la décote de la version hybride rechargeable considérée ici. Dans ces conditions, et malgré son coût un peu élevé du fait d'un premier loyer trèèès majoré, le choix de la location apparaît moins "risqué" que celui de l'achat.

Renault Arkana E-Tech hybride Zen 145

Apport Premier loyer majoré Montant des mensualités Nombre de mensualités Total Kilométrage prévu au contrat Coût au km 0 € 3 200 € 249 € 48 15 152 € 40 000 0,37 €

L’Arkana connaît un bon début de carrière grâce à un style affirmé et des prix compétitifs. De plus, cette version hybride 145 ch (non rechargeable) fait preuve d’une belle polyvalence d’usage, avec une consommation moyenne proche de celle d’un bloc diesel.

Le conseil Caradisiac : cette offre de location longue durée présente un tarif alléchant, même si le forfait 4 ans/40 000 km est à réserver aux petits rouleurs. Attention toutefois, il s’agit ici d’une finition Zen d’entrée de gamme à la présentation moins flatteuse. On gagnera à se tourner vers la finition Intens, facturée 26 € de plus chaque mois.

Citroën C5X Hybride rechargeable ë-EAT8 Shine Pack

Apport Premier loyer majoré Montant des mensualités Nombre de mensualités Total Kilométrage prévu au contrat Coût au km 0 € 5 500 € 447 € 47 26 509 € 40 000 0,66 €

La dernière-née de chez Citroën est une grande berline familiale, et il est logique qu’elle affiche un tarif élevé au kilomètre parcouru. Comme pour la 308, le fait qu’il s’agisse d’une hybride rechargeable dotée d’une autonomie électrique convenable au quotidien permet d’alléger sensiblement la facture énergétique à l’usage.

Le conseil Caradisiac : pas de version 100% électrique au programme avant plusieurs années pour la Citroën C5X (et probablement même jamais). La version hybride rechargeable représentera donc pour longtemps le nec plus ultra pour ce véhicule par ailleurs confortable et spacieux. Sachant qu’au terme de cette location longue durée, on aura acquitté un peu plus de la moitié du prix neuf de 50 270 € sans en être propriétaire, il peut être judicieux d’envisager l’achat plutôt que la LLD.

Tesla Model 3 Propulsion

Apport Premier loyer majoré Montant des mensualités Nombre de mensualités Total Kilométrage prévu au contrat Coût au km 2 000 € non 601,86 € 47 30 287 € 40 000 0,75 €

L’avantage chez Tesla est que l’on peut choisir entre achat, LLD, LOA. De plus, le montant de l’apport et le choix de kilométrage sont laissés à la libre appréciation du client. Pour cette simulation, nous avons examiné l’offre de LOA avec un apport de 2 000 €, que complètent les 2 000 € de bonus écologique. Seulement voilà, il faut ensuite s’alléger de plus de 600 € par mois pour rouler 10 000 km par an. Trop cher, même avec la perspective d’économies sur le budget carburant.

Le conseil Caradisiac : les tarifs Tesla ne cessent de grimper depuis quelques mois, et la décote de ces voitures est faible en occasion, bien inférieure à celle qu’applique de facto cette formule de location aux mensualités prohibitives. Sachant par ailleurs que certaines banques appliquent des financements très avantageux aux voitures électriques, le bon vieil achat à crédit reste donc nettement plus adapté au financement de ces « voitures du futur ».

Dacia Duster Série limitée Extreme TCe 130 4x2

Apport Premier loyer majoré Montant des mensualités Nombre de mensualités Total Kilométrage prévu au contrat Coût au km 0 € non 268 € 49 13 141 € 50 000 0,26 €

Pas d’apport ni de premier loyer, et des mensualités des plus raisonnables : Dacia présente une offre assez imbattable sur le Duster, avec un kilométrage annuel (un peu) plus réaliste que ce que proposent les autres constructeurs étudiés ici.

Le conseil Caradisiac : une offre tentante, mais à laquelle on peut réfléchir deux fois dans la mesure où le Duster, comme toutes les Dacia, tient extrêmement bien la cote sur le marché de l’occasion. En d’autres termes, l’achat apparaît ici pertinent, surtout s’agissant d’un moteur essence. Pour un diesel, technologie en fin de course sur le marché du neuf, le choix de la location se défend.

Volkswagen ID.3 Pro Performance Active

Apport Premier loyer majoré Montant des mensualités Nombre de mensualités Total Kilométrage prévu au contrat Coût au km 4 000 € non 229 € 36 12 244 € 30 000 0,40 €

Ici, un apport relativement conséquent permet ensuite de profiter de mensualités raisonnables. Le kilométrage annuel (10 000 km) prévu au contrat apparaît assez réaliste pour une voiture comme l’ID.3, calibrée pour les trajets du quotidien.

Le conseil Caradisiac : Il en coûte ici 12 244 € pour rouler trois ans en VW ID.3, somme plutôt correcte. De plus, le prix au kilomètre s’établit ici à 0,40 €, contre 0,43 € sur une Golf TSI 110 ch qui réclamera par ailleurs un budget carburant plus salé. Toutefois, les modèles électriques devraient voir leur cote se maintenir plusieurs années, et le choix de l’achat pour l’ID.3 peut être plus judicieux encore.

Renault Zoé Techno R135

Apport Premier loyer majoré Montant des mensualités Nombre de mensualités Total Kilométrage prévu au contrat Coût au km 0 € 4 000 € 235,77 € 35 12 251 € 30 000 0,40 €

Une offre directement comparable à celle de VW sur l’ID.3, avec un premier loyer relativement salé suivi de mensualités plus douces. Le prix au km s’établit à 0,40 € pour les deux voitures, ce qui se montre compétitif.

Le conseil Caradisiac : la Zoé promet d’être l’une des stars du marché de l’occasion dans les années qui viennent, à plus forte raison pour les versions R135 offrant une autonomie approchant les 350 km en zone urbaine. Avec un crédit type « 1% » accordé par certaines banques pour les voitures électriques, le choix de l’achat apparaît des plus avisés.

Fiat 500 Action

Apport Premier loyer majoré Montant des mensualités Nombre de mensualités Total Kilométrage prévu au contrat Coût au km 2 500 € non 109 € 37 6 533 € 30 000 0,21 €

Fiat a mitonné une offre assez imbattable sur sa nouvelle 500 électrique, même s’il est question de la finition Action médiocrement équipée, avec une batterie qui limite le rayon d’action à environ 150 km en conditions réelles. Mais quand on sait que la moyenne des trajets quotidiens s’établit à 30 km, on se dit que le choix de cette version reste pertinent pour nombre d’entre nous.

Le conseil Caradisiac : Go ! 109 € de mensualité, c’est moins que l’équivalent de deux pleins d’essence sur une Fiat 500 hybride. Louée soit la location, du moins si on a la possibilité de charger sa voiture tous les jours à domicile et/ou au bureau.

BMW 218i Active Tourer

Apport Premier loyer majoré Montant des mensualités Nombre de mensualités Total Kilométrage prévu au contrat Coût au km 0 € 2 973 € 294 € 35 13 292 € 30 000 0,44 €

BMW est depuis longtemps l’un des constructeurs les plus actifs sur le marché de la LOA. Il applique cette offre à son tout dernier monospace compact, avec un premier loyer plutôt contenu et des mensualités qui le sont tout autant. Notez malgré tout qu’il s’agit de la version d’entrée de gamme à l’équipement relativement chiche et à la présentation austère.

Le conseil Caradisiac : avec une offre de ce type, on peut rouler en BMW neuve sans en avoir les moyens ! Sachant qu’il s’agit d’un moteur thermique classique, non hybridé et donc bientôt dépassé techniquement, le choix d’une location se justifie pleinement. Attention toutefois, les 30 000 km prévus au contrat risquent d’être vite dépassés, et des pénalités s’appliqueront alors. A réserver aux petits rouleurs, donc.

Hyundai Kona Electric 39 kWh

Apport Premier loyer majoré

Montant des mensualités Nombre de mensualités Total Kilométrage prévu au contrat Coût au km 0 € 2 100 €* 99 € 36 5 664 € 30 000 0,19 €

*si on cumule bonus et prime à la conversion

Hyundai est l’un des constructeurs les plus actifs en matière d’électrification, et son Kona brille tant par son efficience que ses aspects pratiques. De plus, l’équipement de série est déjà riche sur cette version d’entrée de gamme.

Le conseil Caradisiac : Il s’agit certes ici de la version à petite batterie 39 kWh, mais les plus de 300 km d’autonomie conviendront au plus grand nombre au quotidien. Bref, difficile de rêver mieux à un tarif de 19 centimes par km parcouru. Si vous avez une voiture éligible à la prime à la conversion à faire reprendre, foncez !