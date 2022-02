ZFE : quelles sont les restrictions prévues en 2022 en France ?

Un peu de répit pour les automobilistes du Grand Paris. La métropole parisienne a fait savoir que la prochaine étape des restrictions de circulation dans le cadre de la ZFE va être repoussée. En juillet 2022, les Crit'Air 3 devaient être bannis dans la zone située à l'intérieur de l'A86, le super-périphérique parisien. Ce ne sera finalement pas avant début 2023.

Dans un communiqué, la métropole annonce être dans l'attente de deux demandes formulées auprès de l'État. D'abord, elle veut devenir un territoire d'expérimentation du futur taux à prêt zéro, qui doit aider les ménages modestes à payer le reste à charge d'un véhicule moins polluant après la déduction des aides à l'achat de type bonus/prime. Ensuite, et c'est moins sympa, elle attend que la mise en place de la sanction automatisée soit opérationnelle.

Depuis l'été dernier, dans toute la ZFE du Grand Paris, les véhicules Crit'Air 4, 5 et non classés sont bannis en semaine (du lundi au vendredi, de 8 à 20 heures). Ce qui pour les voitures particulières correspond aux diesel mis en service avant le 1er janvier 2006 et aux essence mis en service avant le 1er janvier 1997.

Attention toutefois, cette décision concerne la partie métropole, entre le périphérique de Paris et l'A86. Car du côté de la capitale, on compte toujours bannir les Crit'Air 3 en juillet 2022. Le Crit'Air 3, c'est un gros tour de vis, puisque cela concerne les essence d'avant 2006 et les diesel d'avant 2011 !

Cette actualité est pour nous l'occasion de faire le point sur les autres restrictions prévues en France en 2022, plusieurs métropoles ayant fait des annonces récemment.

Grenoble

Les restrictions actuelles concernent les utilitaires et les poids lourds. Les Crit'Air 4, 5 et les non-classés sont déjà bannis. À cela s'ajouteront les Crit'Air 3 le 1er juillet 2022.

Lyon

À Lyon, alors que la première étape n'a concerné que les utilitaires et les poids lourds, la prochaine commencera à viser les voitures particulières. Les autos Crit'Air 5 et non classées doivent être bannies le 1er septembre 2022.

Marseille et Aix

Le dossier traîne à Marseille, mais la ZFE et les premières restrictions seraient cette fois prévues pour septembre 2022. Pareil pour Aix.

Montpellier

Montpellier vient d'officialiser sa ZFE, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2022. À cette date, dans cette ville et dix communes autour, la vignette Crit'Air deviendra obligatoire. Les voitures particulières sans vignette et les non classées seront bannies. Les deux-roues, utilitaires et poids lourds Classe 5 seront aussi bannis.

Nice

Nice vient tout juste de lancer sa ZFE. Depuis le 31 janvier, il y a une interdiction de circulation de tous les poids lourds de transport de marchandises (plus de 3,5 tonnes), bus et autocars, en Crit’air 5 et non classés.

Reims

Après une période pédagogique fin 2021, les véhicules Crit'Air 5 sont bannis du Grand Reims depuis le 1er janvier 2022.

Rouen

Mise en place en juillet 2021 à Rouen, la ZFE a été étendue à 12 communes de la métropole en janvier. Sont bannis les utilitaires et poids lourds Crit'Air 4, 5 et non classés. La métropole compte élargir le dispositif à tous les véhicules en septembre 2022.

Saint-Étienne

La ZFE stéphanoise vient d'être lancée le 31 janvier. Pour l'instant, seuls les utilitaires et poids lourds non classés sont bannis.

Strasbourg

La capitale alsacienne et sa métropole ont lancé leur ZFE le 1er janvier 2022. Les véhicules Crit'Air 5 et non classés sont bannis, mais la première année est dite pédagogique, sans verbalisation.

Toulouse

Depuis la rentrée 2021, la ZFE toulousaine n'est toujours pas en vigueur. Depuis plusieurs mois, on nous dit que c'est une question de semaines !