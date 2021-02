Lotus E-R9, l'illustration d'un futur prototype électrique

En réponse à

"Le constructeur s'attend à ce que les progrès en matière de chimie dans les batteries permettent alors d'avoir d'importantes densités et des poids réduits, permettant des changements rapides aux stands"

La rapidité de changement d'une batterie dépend donc de sa densité énergétique et de son poids ? J'ai du loupé un truc.

A moins que que l'auteur de l'article voulait dire "Chargement" et non pas "changement". Si c'est le cas, j'attends de voir le plein d'électricité en 10 secondes, ça serait classe mais les électriciens ici présents nous expliquerons que c'est physiquement impossible (diamètre de câble lié à l'intensité, etc...). On arrive bien à le faire avec un simple tuyau et une pompe sur une thermique mais bon c'est pas comparable : d'un côté on a une technologie qui s'est imposé par le progrès, de l'autre on a une technologie imposée par les normes environnementales, on est clairement pas dans la même démarche.