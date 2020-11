Lotus : le premier SUV électrique pour 2022

En réponse à

a quand des commentaires intelligents sur cara?

je vois pas pourquoi les suv dérangent autant. Pourquoi celui qui a une Porsche ou une Ferrari devrait aller uniquement chez Range rover pour avoir un véhicule familiale et tout confort.

Moi ce qui me dérange le plus ce sont ceux qui achètent des diesels pour faire 5'000 kms par an et uniquement en ville. d'ailleurs la voiture en ville est aussi une débilité.

et surtout, je vois pas comment aujourd'hui un constructeur automobile peut survivre en vendant uniquement des barquettes 2 places.

il n'y a que les collectionneurs de posters qui doivent crier au scandale, tous ceux qui n'ont pas les moyens en fait.