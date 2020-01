Lucid Air : la "super" électrique disponible en France

Une berline électrique ultra connectée, avec une application smartphone dédiée, des performances de haut vol, une grande batterie et un système de précommande pour l'achat ? Nous ne parlons pas de Tesla, mais d'une autre marque bien moins connue : Lucid. Le jeune constructeur californien compte se lancer dans la voiture électrique comme l'a fait Tesla, et comme comptent le faire Rivian ou encore Faraday.

Lucid prend toutefois les devants en annonçant l'ouverture des précommandes pour sa berline "Air" sur plusieurs marchés : Etats-Unis, mais aussi Europe et donc... France ! Cela se passe sur le site officiel où il faut déposer un acompte de 900 € (remboursable) et patienter ensuite de nombreux mois avant d'espérer pouvoir prendre le volant de l'auto.

Lucid annonce une auto modulable (sièges inclinables "Business" en option, notamment), avec de vraies capacités de conduite autonome et une batterie permettant de faire jusqu'à 400 miles sur une charge, soit 650 km. Jusque là, nous sommes sur une concurrente directe de la Tesla Model S, et cela devrait s'en ressentir sur le prix final, non communiqué pour le moment par Lucid, mais certainement proche des 100 000 €...