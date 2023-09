Non, il n'y a pas que Tesla sur le marché de la routière électrique haute performance. Il y a aussi Lucid. Si cette marque, américaine elle aussi, existe depuis 2010, elle a présenté fin 2016 un concept de sa future familiale sportive, et le modèle définitif a été vu pour la première fois en 2020, pour une commercialisation en 2021.

dailymotion Lucid Air : la Tesla Model S en ligne de mire - En direct du salon de Munich 2023 (vidéo)

La France n'a d'ailleurs toujours pas droit à la "Air", cette fameuse concurrente de la Tesla Model S. Mais elle est présente au salon de Munich, et commercialisée dans différents pays d'Europe, dont l'Allemagne, la Norvège, la Suisse ou les Pays-Bas.

Des caractéristiques techniques de premier plan

Ses caractéristiques sont en effet à mettre en face de celles de la Model S. Avec des puissances comprises entre 480 ch et 1111 hp (en ch, ça fait de 487 à 1 126 ch), elle fait un peu mieux en version haute que sa concurrente (670 à 1 020 ch pour la Plaid).

Elle fait aussi un peu mieux en matière d'autonomie maximale. La plus petite version, la Air "Pure" annonce en effet 480 ch, 725 km avec une batterie de 88 kWh, et un 0 à 100 en 4 s.

La version Air Touring ajoute un deuxième moteur pour afficher 628 ch, sa batterie de 93 kWh permet 660 km d'autonomie et le 0 à 100 est effectué en 3,6 s.

La Grand Touring grimpe à 830 ch, 112 kWh de batterie, 792 km d'autonomie et un 0 à 100 en 3,2 s.

Enfin, la "Dream Edition" se présente en version Range, qui adopte la plus grosse batterie, soit 130 kWh, ce qui est énorme, pour une autonomie de 883 km, sa puissance est de 947 ch et elle effectue le 0 à 100 en 2,9 s., et en version "Performance", l'ultime, qui affiche donc 1 126 ch, une autonomie de 799 km, et un 0 à 100 en 2,6 s.

Cela dit, la S Plaid reste devant en performances pures, car elle abat le 0 à 100 en 2,1 s. Il n'y a que la version "Sapphire", dont on ne parle plus d'ailleurs, qui fasse mieux, soit 1,9 s. grâce à un troisième moteur qui porte la puissance à 1 234 ch.

Du côté de la recharge, l'architecture en 900 volts de la Air permet des vitesses et des puissances très élevées, soit 250 kW pour la Pure et 300 kW pour les autres versions. Elle a donc la capacité théorique de récupérer 482 km d'autonomie en 20 minutes environ, au mieux.

Une qualité de fabrication digne d'un prix... très premium !

Pour ce qui est de l'auto en elle-même, au-delà des aspects techniques, elle n'a rien à envie en matière de qualité de présentation, de finition et d'équipement, par rapport à la Tesla.

À bord, l'espace est conséquent, y compris aux places arrière, et le volume de coffre est supérieur à 650 litres ( 202 litres à l'avant, et 456 litres à l'arrière), mais l'accessibilité est mauvaise, à cause de l'ouverture étroite du couvercle de malle. La Model S est plus pratique grâce à son hayon, et plus volumineuse encore (709 litres).

En face du conducteur, une enfilade d'écrans permet d'avoir les infos de conduite, de contrôler feux, essuie-glaces et ouverture des coffres, et de remonter les images de la caméra de recul.

Plus original, et sympa, un grand écran gère le multimédia, et il peut rentrer électriquement dans la planche de bord, découvrant ainsi un grand espace de rangement.

La qualité de fabrication ne souffre aucune critique, tout comme celle des matériaux. C'est de haute volée, mais c'est bien le minimum attendu lorsque l'on regarde la grille tarifaire.

En effet, la Lucid Air est chère, très chère. On ne connaît pas les prix français, mais en Allemagne, la gamme débute à 109 000 €, et culmine à 218 000 €, pour la Dream Edition Performance. La Model S, elle, débute en France à 94 990 €, et grimpe à 109 990 € pour la S Plaid. Cela dit, une Porsche Taycan, pas plus performante (en ligne droite), grimpe à plus de 200 000 € en Turbo S de 761 ch.

L'instant Caradisiac : excellents cookies

Il faut peu de choses pour rendre heureux un visiteur, aussi journaliste soit-il. Et en l'occurrence, Lucid proposait aux visiteurs de délicieux cookies, moelleux, généreux. Votre serviteur n'a pas pu résister, entre deux plans vidéos, au plaisir d'en déguster quelques uns... Pour ceux qui se rendront à Munich, n'hésitez pas.