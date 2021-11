Lucid et Rivian, les mastodontes de la Bourse

Nous l'avons constaté maintes et maintes fois ces derniers mois avec Tesla : la Bourse a une logique qui lui est propre, et qui ne reflète en rien la réalité. Le cours d'une action cède souvent à la panique du moment, à l'enthousiasme excessif d'une annonce sur Twitter et aux grandes annonces de plans pour le futur. Mais tout ceci est souvent décorrélé de l'activité réelle de l'entreprise vis à vis de ses concurrents.

En tout cas, dans le gentil monde de l'automobile américaine. Tesla a récemment dépassé les 1000 milliards de dollars de valorisation à Wall Street, alors que la moyenne des groupes automobiles mondiaux est entre 50 et 100 milliards de dollars. Tesla vend-il 10 à 20 fois plus de voitures ? L'entreprise réalise-t-elle 100 fois plus de bénéfices ? Certainement pas.

Rivian et Lucid, les nouvelles chimères

Lucid Motors à 91 milliards de dollars et Rivian à 148 milliards de dollars ce matin, les capitalisations de ces entreprises dépassent déjà celles de General Motors, Stellantis ou encore Ford. Pourtant, elles n'ont quasiment rien livré. Lucid s'apprête à immatriculer les 520 premiers exemplaires de sa berline "Air", facturée plus de 150 000 dollars. L'auto a un boulevard devant elle puisque la Tesla Model S est aux abonnés absents depuis de nombreux mois, le constructeur préférant mettre l'accent sur les Model 3 et Y.

Chez Rivian, le constat est similaire : la valorisation exceptionnelle ne jugule en rien d'une activité industrielle effervescente. Le constructeur n'a quasiment rien produit si ce n'est une poignée de R1T, le pick-up électrique.

Surtout, ce sont deux exemples parfaits de l'incapacité, pour l'heure, de produire un véhicule électrique polyvalent et bon marché. Le ticket d'entrée chez Lucid est à plus de 100 000 dollars, et celui de Rivian est au niveau d'un pick-up thermique moyenne gamme.