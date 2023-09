Lynk & Co propose de la location très longue durée, mais c’est cher

Vous avez forcément déjà croisé l’un de ces SUV noirs sur la route. Plus discret que MG, la marque Lynk & Co propose depuis quelques années son SUV 01 en se reposant essentiellement sur des formules de location « tout compris » pour les clients qui n’ont pas envie de s’embarrasser avec l’entretien ou l’assurance. Proposé en achat comptant à 44 500€, le 01 est ainsi ouvert à un abonnement mensuel coûtant 600€ par mois (entretien et assurance inclus) ou 550€ sans assurance.

Le constructeur chinois ajoute cette fois des formules de location plus longues, sur des forfaits dont le kilométrage annuel va de 10 000 à 40 000 kilomètres. Quelle que soit la durée de la location, il y a un premier apport de 2 500€ à régler mais les mensualités peuvent baisser à 508€ pour une formule sur 60 mois avec 10 000 kilomètres annuels.

Pas spécialement intéressant

Compte tenu des mensualités affichées et du contexte concurrentiel, l’offre proposée par Lynk & Co n’a rien de particulièrement alléchant sur le plan tarifaire puisqu’aujourd’hui, on trouve même des SUV électriques BMW à moins de 500€ par mois sans apport. Lynk & Co joue évidemment sur l’équipement pléthorique de son modèle et sur ses forfaits permettant d’inclure tous les à-côtés ennuyeux de la possession d’une automobile, mais il existe quand même des modèles concurrents (y compris chez les hybrides rechargeables) au moins aussi attrayants et à des prix moins élevés en location.